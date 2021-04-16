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港聞二

中學國安日早會 稱金融風暴中央助港退大鱷

【明報專訊】昨為「全民國家安全教育日」，多校按教育局建議舉辦活動。元朗有中學在早會以中央政府支持本港在亞洲金融風暴擊退「金融大鱷」為例，向學生解釋國家安全與港人有關；並舉辦國安問答比賽讓學生參與。校方稱，教師不熟悉國安法，冀當局多提供國安教育教學資源；又認為教師講解國家課題時，不論內容屬正面或負面，只要對學生有益教師就可教授。

港府出版1998年《香港年報》：

港府動用1181億入市 阻投機者

元朗路德會西門英才中學昨早舉行升旗禮，之後該校一名由內地移民本港的教師講解國家安全，提及在亞洲金融風暴「中央政府承諾以舉國外匯儲備撐香港」，結果本港擊退「金融大鱷」，反問學生「除了自己國家，還有誰會傾家蕩產支持你？」翻查1998年《香港年報》稱，金融風暴中港府「迫得入市干預 ，阻止投機者合謀操控市場」，「動用了1,181億元來捍衛經濟」，未提中央政府角色。

該校亦舉行問答比賽，讓學生回答由校方設計的國安題目，有多項選擇題問「實施《港區國安法》對香港有哪些作用」，答案為「保持《基本法》內高度自治和『港人治港』的原則」。中一的文同學稱沒學過國安法條文，主要從新聞了解相關內容，不明白時會請教家人。被問到國安法涉何罪行，文誤答「不可以改國歌」，而比賽10條問題文僅答對一半。

該校校監李日誠說，教師不太認識國安法，致他們「不敢扮專家」向學生講解，但學校為師生辦講座，邀請熟悉法律的人分享國安內容。有意見認為學生應全面認識國家，包括了解其負面事。李稱，教師可教授有助學生思維發展、「行正路」的事，不論該事屬正面或反面。他又說已提醒校長留意教師反應，冀他們能安心、無壓力下推行國安教育。

教育局長楊潤雄及副局長蔡若蓮昨早分別到聖公會聖雅各小學及英皇書院參與國家安全日活動。楊潤雄說學校應讓學生明白身為國民，「既得到國家的大力支持，亦肩負維護國家安全的責任」。當局又致函中小學，稱國家教育部長陳寶生選取由內地法律學者王振民等編寫的《香港特別行政區維護國家安全法讀本》，贈予開設本地課程的學校作教師參考書。根據資料，該書涵蓋《港區國安法》的必要、危害國安的罪行及責任等內容。

相關字詞﹕教育局 路德會西門英才中學 楊潤雄 國家安全 全民國家安全教育日

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