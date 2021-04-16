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鄭雁雄讚港府紀律部隊：國安守護神 對破壞國安者 駱惠寧：打擊硬對抗 規管軟對抗

【明報專訊】昨日是本港實施《港區國安法》後首個全民國家安全教育日，特首林鄭月娥、全國政協副主席董建華、中聯辦主任駱惠寧、中央駐港維護國家安全公署署長鄭雁雄等在會展主持開幕禮。鄭雁雄首次公開致辭，他感謝特區的管治團隊、國安委和各部門，尤其是紀律部隊的忠誠勇毅、公正執法，推動香港實現由亂轉治的重大轉折，形容他們是維護國家安全的「守護神」。

鄭雁雄除感謝特區管治團隊，亦感謝大力支持國安法實施的愛國愛港社團、媒體、機構，稱他們的帶頭示範、廣泛動員，使國安法在各個領域逐步深入人心，形容他們是維護國家安全的「排頭兵」。此外，他感謝堅定支持國安法實施的法律界，「不論是法官、檢控官、律師，還是法學界的學子」，稱他們秉持對國家安全的倫理認同，對法治精神的嚴肅態度，在司法事件中積極作為，公正發聲，作出極具專業意義的貢獻。

「國安法讓愛國者上 攬炒者出局」

鄭早前為講座錄影發言，他以廣東話表示，「愛國者治港」是對香港管治團隊，落實維護國家安全職責最通俗的表述，如果不是愛國者，甚至敵視國家的人治港，「咁就係所託非人，或引狼入室，咁樣非常危險，非常錯誤」。他說，「香港國安法就係要讓奉法者強，讓愛國者上，讓攬炒者出局」。

駱惠寧致辭表示，中央對一切損害國家安全和香港繁榮穩定的行為，「該出手時就出手，一旦出手必到位」。他說現在有了法律、機制和隊伍，執行和落實就尤為重要，凡破壞國家安全的「硬對抗」，就依法打擊；屬「軟對抗」就依法規管。維護國家安全，是特區行政、立法、司法機關的共同責任。

林鄭月娥致辭說，維護國家安全的本地立法工作，過去被別有用心的人「妖魔化」，令香港成為國家安全的缺口。她說，2019年中起「黑暴」橫行，並有少數反中亂港分子製造議會亂象，意圖藉選舉奪權，為特區社會和政治體制帶來極大安全風險。她認為國安法立竿見影，令香港走出黑暴陰霾，而要真正達至國家安全，「管治權必須牢牢地掌握在愛國者的手中」。

陳茂波：確保金融安全 要堅守聯匯

財政司長陳茂波在講座上的錄影致辭稱，過去部分國家的制裁、經濟封鎖等，無非想通過金融手段迫使別國就範甚至摧毁其政權。他形容，「確保經濟領域安全是一場沒有硝煙的戰爭」，特區要確保產業安全和金融安全，包括要堅守聯繫匯率制度，另要確保金融體系不被利用作違反國家安全活動，除要打擊洗錢及恐怖分子融資，還需打擊違反國安法的資金活動。

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