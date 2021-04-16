經安心交出行紀錄 佔確診者4.4%

月內加曾到「高危場所」強檢通知

創科局表示，「安心出行」應用程式和後台系統的開發開支分別約110萬元及190萬元，合共約300萬元。資科辦正與幾所大學研究新功能，包括與港大團隊研究以藍牙技術加入自動記錄出行功能，涉及創新科技署「公營機構試用計劃」下約63萬元資助；另正研究採用科大團隊開發的「luXbeacon無電池藍牙基站」，在小巴上使用，涉及開支約22萬元；又與浸大合作，以人工智能研發「自動離開的士」功能，此功能則不涉額外開支。

創科局表示，將於本月內加強「安心出行」通知功能，除向曾與確診者在相若時間到訪同一場所的用戶發出感染風險通知，有需要時亦會向曾到訪「高危場所」的用戶發出強制檢測通知，及向曾到訪高危場所附近地方的用戶發出感染風險通知。

研「企業版智方便」助中小企申貸

此外，新一份財政預算案提及金管局正聯同資科辦研發「企業版智方便」數碼身分認證平台，透過電子渠道認證企業身分。資科辦總監林偉喬昨表示，正與不同銀行做概念認證，料年中完成，其後會探討如何在公私營合作下，持續發展「企業版智方便」。

金管局正建立金融基建設施「商業數據通」，令銀行與商業數據源之間的數據流動更安全有效，以解決中小企融資困難問題。林期望「企業版智方便」可連接商業數據通，令企業以數碼身分作指示，同意銀行可從第三方資訊供應商提取數據，提供貸款申請等銀行服務。他稱有關平台於籌備階段，期望盡快推出。

明報記者