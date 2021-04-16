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兩超市65%貨品加價超通脹 去年獲「保就業」補貼 消委促負社會責任

【明報專訊】去年獲政府「保就業」補貼的超市惠康及百佳，貨品售價超通脹，消委會調查發現兩大超市去年總平均售價按年升1.9%，升幅高於同期通脹（0.3%）。當中六成半貨品加幅高於通脹，有午餐肉加價三成（見圖）。社區組織協會表示基層已少去大超市，促勿再加價；消委會亦說超市獲政府補貼，促負社會責任，避免必需品加價。

明報記者

惠康所屬牛奶公司在第一期「保就業」計劃獲取3.99億元，百佳則獲1.61億元；惠康和百佳在第二期「保就業」計劃獲工資補貼逾1.84億元和逾1.69億元，另須於去年底前回饋第二期補貼額的最少五成。

罐頭加兩成最高 食米連加3年

不過，超市價格沒下降。消委會檢視去年百佳及惠康230項貨品，總平均售價按年升1.9%，同期通脹為0.3%，當中147項貨品加幅高於通脹。罐頭食品類加幅最高，總平均售價按年升19.9%，其中罐頭肉升25.1%，198克裝的長城牌火腿豬肉加32.7%，每罐平均售14.2元；連續第二年升價的罐頭蔬菜、湯，以及罐頭魚類，總平均售價分別升17.7%及15.4%，其中227克珠江橋牌豆豉鯪魚升22.8%，至28.5元。

麵包、蛋糕、麵包醬類升幅第二高，去年總平均售價升6.4%，當中300克原味莎莉蛋糕升14%至26.9元；急凍食品類貨品升5.4%，其中10粒裝東東鮮蝦雲吞皇加價近兩成；去年一度被搶購的食米則連續第3年漲價，去年平均價升4.7%，升幅最高的5公斤裝金象牌頂上茉莉香米升12%，一包米售73.8元。

奶粉、嬰兒尿片類總平均售價跌1.6%，當中900克美贊臣安嬰寶A+奶粉2號跌價6%，至247.1元，消委會相信與訪港客大減有關。

社區組織：基層已多到小型超市

消委會總幹事黃鳳嫺稱，疫情打擊經濟，本港失業率屢創新高，超市加價無疑令市民百上加斤，且兩大超市在逆市中有增長，兼獲政府補貼，促負起社會責任，避免再上調必需品價格。

社區組織協會副主任施麗珊表示，基層已較少去大型超市，多到地區小型超市，或傍晚去街市買「平貨餸」，及到團體領取免費食物，促超市要有良心，勿再加價。

百佳回覆已盡量承擔部分上漲成本，惟罐頭類貨品來貨價升，疫情影響去年首兩季有搶購潮，致成本上升。而今次調查中逾三分之二貨品的成本價均較去年升，據百佳紀錄，產品類別整體平均售價升幅比消委會調查小，部分更呈跌勢。

百佳：因搶購潮 罐頭貨成本升

惠康：延長逾300款必需品凍價

惠康則表示，推出的自家品牌較國際品牌同類產品售價低約兩成，又提供折扣，去年9月啟動「日日有低價」，逾300款必需品凍價6個月，今年4月將計劃延長6個月，並加入更多產品種類。

（消委報告）

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