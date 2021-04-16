涉理大助人逃走 鄭錦滿7人控妨礙司法

警方表示，昨早再次拘捕兩名分別27歲及28歲男子，涉於2019年11月20日在何文田和紅磡一帶，意圖協助理大內的人逃避警方逮捕，其後拒保候查，昨被控「企圖妨礙司法公正」。警方稱，案中另有5名25至33歲的4男1女昨同被控「妨礙司法公正」。

鄭錦滿在帖文稱，昨到北角警署報到，就前年11月在理大附近被捕事件續保，其後被正式落案起訴「妨礙司法公正」，稱他當時意圖協助其他人逃避逮捕。

2019年11月「理大圍城」期間，連日有被困者嘗試經水渠離開校園，警方11月20日在暢運道發現4人掀渠蓋及拋繩入渠，另有兩人從渠爬出，6人被捕，當時其中一人為鄭錦滿。

鄭錦滿昨又稱收到律政司信件，就他2014年佔領旺角違反禁制令「刑事藐視法庭」一案，向其追討不少於14萬元訟費，若未能在21日內處理可宣告他破產。

（反修例風暴）