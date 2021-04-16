港聞

港聞二

被告稱「製瑞士卷」僱主指「製蛋卷」 藏棍案上訴駁回

【明報專訊】高等法院昨處理兩宗反修例相關的上訴案，被告均被駁回上訴。首案涉及一名31歲麵包師傅，他被指前年11月在大埔攜有木棍及六角匙，被裁定「管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用」罪成，判囚9個月。他就定罪及判刑提出上訴，法官潘敏琦表示，上訴人自辯指木棍是用來做瑞士卷，其僱主則供稱木棍用於製作蛋卷，但瑞士卷和蛋卷是「南轅北轍」，質疑木棍的實際用途。

上訴人葉耀民（31歲）一方表示，上訴人自辯稱涉案木棍用來做瑞士卷、六角匙用於協助清潔機器，惟原審裁判官以錯誤的司法認知，認定物品用作破壞公物，就將上訴人定罪。潘官聽畢表示，裁判官可運用常識裁斷，又稱上訴人與僱主就木棍用途有不同說法，「一個話整蛋卷，另一個話整瑞士卷，以我有限知識，兩樣係完全唔同！」

原審律師被質疑沒釐清分別

潘官亦要求在原審代表上訴人的律師陳李隆解釋，為何他傳召僱主作供時沒釐清瑞士卷和蛋卷的差別。陳李隆表示，根據網上資料和上訴方理解，瑞士卷和蛋卷是同一種食物。

判刑方面，上訴方認為上訴人僅身處示威現場，無過激行為。惟潘官認為當日是「大三罷」行動翌日，「社會事件沸沸揚揚，暴力不時發生，街道頹垣敗瓦」，上訴人在非法集結現場停留，已屬加刑因素。

襲警上訴駁回 被告拍手遭官斥

第二宗案件的上訴人為司機施振英（61歲），早前被裁定去年1月在中環襲警罪成，判囚1個月。上訴方早前要求加入一段警員疑似「叉頸」的片段作新證，高等法院法官陳慶偉昨在庭上讀出裁決，駁回上訴。上訴人聞言大聲拍手和豎起拇指稱「我讚美你！」陳官問「你咩意思？講清楚！你似乎唔係好滿意？」上訴人遂回應「我好滿意你，讚美你囉，全香港市民都滿意你！」陳官直斥「你剛才嘅舉動可以構成藐視法庭！」

陳官在判辭稱，上訴方強調新影片顯示警員「叉頸」的動作，但辯方原審時沒有指控警方使用過武力，現在呈交新證據的做法有欠公允。陳官又稱，片段顯示上訴人揮拳擊中警員面上的面罩，一番糾纏後被制服，無助推翻原審裁決。

刑期方面，陳官表示案發時有人堵路，上訴人卻慢條斯理走在馬路上，涉及挑戰警方權力，短期監禁是無可厚非。

【案件編號：HCMA254、HCMA250/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕襲警罪 上訴定罪駁回 高等法院 管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪 蛋卷 瑞士卷 大三罷 反修例運動

上 / 下一篇新聞

官媒再報國安案例 兩港漂生反修例被拘 一人被指倒灌鬥爭經驗 一人社交媒體寫「光復香港」
官媒再報國安案例 兩港漂生反修例被拘 一人被指倒灌鬥爭經驗 一人社交媒體寫「光復香港」
李亨利認資助引薦港人見反華政客 囚11年 周永康3人稱不認識 羅冠聰：見外國政要不必中間人
李亨利認資助引薦港人見反華政客 囚11年 周永康3人稱不認識 羅冠聰：見外國政要不必中間人
鄧炳強：外部勢力藉港代理人危害國安
鄧炳強：外部勢力藉港代理人危害國安
青年遭劏肚溢腸 內地漢認意圖傷人 事主嚴重心理創傷 數度嘗試自殺
青年遭劏肚溢腸 內地漢認意圖傷人 事主嚴重心理創傷 數度嘗試自殺
原控企圖謀殺 控辯協商後改控罪
原控企圖謀殺 控辯協商後改控罪
10‧1荃灣衝突 4人暴動罪成 3人無實質指控 官引用「伙同犯罪」稱助長示威
10‧1荃灣衝突 4人暴動罪成 3人無實質指控 官引用「伙同犯罪」稱助長示威
外賣員涉襲警 「案件敏感」交外聘大狀主控
外賣員涉襲警 「案件敏感」交外聘大狀主控
涉理大助人逃走 鄭錦滿7人控妨礙司法
涉理大助人逃走 鄭錦滿7人控妨礙司法
兩超市65%貨品加價超通脹 去年獲「保就業」補貼 消委促負社會責任
兩超市65%貨品加價超通脹 去年獲「保就業」補貼 消委促負社會責任
分體冷氣電費相差56% 最貴日立牌製冷最遜
分體冷氣電費相差56% 最貴日立牌製冷最遜
經安心交出行紀錄 佔確診者4.4%
經安心交出行紀錄 佔確診者4.4%
鄭雁雄讚港府紀律部隊：國安守護神 對破壞國安者 駱惠寧：打擊硬對抗 規管軟對抗
鄭雁雄讚港府紀律部隊：國安守護神 對破壞國安者 駱惠寧：打擊硬對抗 規管軟對抗
中學國安日早會 稱金融風暴中央助港退大鱷
中學國安日早會 稱金融風暴中央助港退大鱷
港台兼職記者稱採訪警校開放日 涉藏仿製槍被捕
港台兼職記者稱採訪警校開放日 涉藏仿製槍被捕
已退黨楊岳橋4人 籲解散公民黨 公民黨：曾經討論 續與港人同行
已退黨楊岳橋4人 籲解散公民黨 公民黨：曾經討論 續與港人同行
宣誓條例下月二讀 倡議員停職即停薪津
宣誓條例下月二讀 倡議員停職即停薪津
社福界當然選委 八成無社工牌 15人13具建制背景 前議員：2團體在港無社福服務
社福界當然選委 八成無社工牌 15人13具建制背景 前議員：2團體在港無社福服務
譚惠珠：「唯直選論」 令政治民粹
譚惠珠：「唯直選論」 令政治民粹
配合消費券 八達通限額升至3000元
配合消費券 八達通限額升至3000元
砵蘭街火警一男嚴重燒傷 逃生者桑拿毛巾蓋頭
砵蘭街火警一男嚴重燒傷 逃生者桑拿毛巾蓋頭
申租大宅外官地 盧吉道27號業主被拒
申租大宅外官地 盧吉道27號業主被拒
中大貼相 懷緬馬料水車站
中大貼相 懷緬馬料水車站
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】3月曾喺人民大會堂跌倒 中環西環出手 齊扶董生
【Emily】3月曾喺人民大會堂跌倒 中環西環出手 齊扶董生
【Emily】與何秀蘭今判刑 李卓人：心靈海闊天空
【Emily】與何秀蘭今判刑 李卓人：心靈海闊天空
【Emily】612基金籌款 差980萬元達標
【Emily】612基金籌款 差980萬元達標
【Emily】郭偉强牛一 從此講埋國安教育
【Emily】郭偉强牛一 從此講埋國安教育