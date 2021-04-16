被告稱「製瑞士卷」僱主指「製蛋卷」 藏棍案上訴駁回

上訴人葉耀民（31歲）一方表示，上訴人自辯稱涉案木棍用來做瑞士卷、六角匙用於協助清潔機器，惟原審裁判官以錯誤的司法認知，認定物品用作破壞公物，就將上訴人定罪。潘官聽畢表示，裁判官可運用常識裁斷，又稱上訴人與僱主就木棍用途有不同說法，「一個話整蛋卷，另一個話整瑞士卷，以我有限知識，兩樣係完全唔同！」

原審律師被質疑沒釐清分別

潘官亦要求在原審代表上訴人的律師陳李隆解釋，為何他傳召僱主作供時沒釐清瑞士卷和蛋卷的差別。陳李隆表示，根據網上資料和上訴方理解，瑞士卷和蛋卷是同一種食物。

判刑方面，上訴方認為上訴人僅身處示威現場，無過激行為。惟潘官認為當日是「大三罷」行動翌日，「社會事件沸沸揚揚，暴力不時發生，街道頹垣敗瓦」，上訴人在非法集結現場停留，已屬加刑因素。

襲警上訴駁回 被告拍手遭官斥

第二宗案件的上訴人為司機施振英（61歲），早前被裁定去年1月在中環襲警罪成，判囚1個月。上訴方早前要求加入一段警員疑似「叉頸」的片段作新證，高等法院法官陳慶偉昨在庭上讀出裁決，駁回上訴。上訴人聞言大聲拍手和豎起拇指稱「我讚美你！」陳官問「你咩意思？講清楚！你似乎唔係好滿意？」上訴人遂回應「我好滿意你，讚美你囉，全香港市民都滿意你！」陳官直斥「你剛才嘅舉動可以構成藐視法庭！」

陳官在判辭稱，上訴方強調新影片顯示警員「叉頸」的動作，但辯方原審時沒有指控警方使用過武力，現在呈交新證據的做法有欠公允。陳官又稱，片段顯示上訴人揮拳擊中警員面上的面罩，一番糾纏後被制服，無助推翻原審裁決。

刑期方面，陳官表示案發時有人堵路，上訴人卻慢條斯理走在馬路上，涉及挑戰警方權力，短期監禁是無可厚非。

【案件編號：HCMA254、HCMA250/20】

（反修例風暴）