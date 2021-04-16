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10‧1荃灣衝突 4人暴動罪成 3人無實質指控 官引用「伙同犯罪」稱助長示威

【明報專訊】前年10月1日國慶日，大批示威者在荃灣與警方對峙，3男1女早前否認暴動及縱火罪，案件昨在區域法院裁決。法官練錦鴻引用近期上訴庭案例的「伙同犯罪原則」指出，雖然控方對其中3名被告沒實質指控，但他們身穿跟示威者相同的衣著裝備，如同制服，選擇留在現場，實際助長暴力示威者氣勢；亦有被告被捕後高叫「光復香港」口號及自己姓名等，印證他有意參與暴動，故裁定4人罪成，下令各被告還押至5月5日判刑，其間為他們索取背景報告。

指衣著裝備同示威者 如制服

4名被告陳珩（39歲）、陳金國（19歲）、李振文（25歲）、郭小琴（22歲）分別被控暴動罪；陳珩另被控一項縱火罪。

練官在裁決時引述上訴庭就前年7月28日上環衝突的案例指出，非法集結及暴動罪嚴重之處，是參與者利用人數眾多以達至共同目的，除實際參與外，作言語提示、動作或鼓勵的人亦須負上同等刑責。

針對首被告陳珩的兩項控罪，法官表示，當日一名穿黑衣、手持淺藍色雨傘的男子，於海壩街將一幅橫額推向火堆，及後跑進荃興徑，該藍傘的花紋及傘繩等都有獨特之處，對比片段後，與陳珩的衣著、被捕時間脗合，認為陳珩就是犯案者，裁定他兩罪罪成。

次被告被捕後叫口號呼姓名

官：證有心參與暴動

法官續稱，次被告陳金國除見到警員便轉身逃走外，無其他作為，但他被捕後兩度高叫「光復香港」，又向傳媒鏡頭高呼自己姓名及身分證號碼，印證他有心參與暴動，更認為是理直氣壯，以表達對執法人員的不信任。

法官又說，存心湊熱鬧的人，並不會帶備頭盔、眼罩等裝備，當日警方多次發出警告，與示威者拉鋸約20分鐘，正常人肯定會離去，反觀陳金國仍身處示威前線，有意識地選擇在現場參與他心中認為的「抗爭」，實際助長暴力示威者氣勢，絕非湊熱鬧或見證歷史。

至於其餘兩名被告李振文及郭小琴，法官稱，控方均沒指控他們有任何動作，但他們於示威最前線被制服，而示威者與警方對峙已久，若二人一早離開，不應在該處被捕，加上他們同樣身穿與示威者相似的衣著，如同制服，認為他們理應知道有關裝備會助長示威者氣勢。再者，正常人身在險境，理應盡快離開，而二人並無不能離場的原因，裁定他們有意圖參與或助長他人參與暴動。

【案件編號：DCCC 868/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 縱火 暴動罪 荃灣 國慶日 反修例運動

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