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原控企圖謀殺 控辯協商後改控罪

【明報專訊】被告柳國升曾一度被改控企圖謀殺罪，案件遂排期到高院聆訊，惟昨日他只被控有意圖而傷人罪，據悉辯方後來提出認罪協商，表明被告會承認有意圖而傷人罪，最終獲控方接受。另外，辯方求情時形容被告是愛國者，不明白為何有人會提倡損害領土完整，更因示威者所為而感不安全，但遭法官陳慶偉反駁，深圳絕對安全，被告若感香港不安全為何仍要前來，以及他是否沒預謀犯案。

控方案例最重5年半 官令再呈

陳官昨閱覽控方呈遞的案例後提出，最重刑期只有5年半，質疑本案為何轉介至高院處理。控方回應稱，被告原被控企圖謀殺，後來因認罪協商承認有意圖而傷人罪。

陳官聞言指出，控罪最高刑罰為終身監禁，相信過往有類似案例可參考，着控方下次再呈遞更多案例。

辯方求情時表示，本案襲擊愚蠢、毫無必要，被告出手傷人完全基於政治因素，形容被告愛國，不明白為何有人會提倡損害領土完整，同時被有關行為觸怒，但所作所為不會對國家帶來好處。辯方又說，當時群眾兇惡，被告因擔心遭受私刑，才認為返回內地較安全，但最終選擇到警署自首。

辯方稱無預謀 遭質疑來港即購刀

不過陳官指出，被告事發前一日來港，同時購入水果刀，質疑被告為何沒預謀犯案。辯方回應，被告沒計劃傷害事主，來港目的為查看香港發生何事，最終因示威者所為而感不安全，「猶如被狼群包圍和撕碎」，同時因彼此看法不同而感格格不入；辯方直言被告想法不合理，但望法庭接納被告來港並非為惹起事端。

求情指感不安全 官：為何來港

惟陳官表明不接受有關解釋，形容深圳絕對安全，質疑被告若感香港不安全，為何仍要前來，認為被告當日特意前往大埔「連儂牆」，質疑他之前只是未覓得攻擊目標。

（反修例風暴）

相關字詞﹕愛國者 高等法院 有意圖而傷人罪 企圖謀殺 大埔連儂隧道

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