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青年遭劏肚溢腸 內地漢認意圖傷人 事主嚴重心理創傷 數度嘗試自殺

【明報專訊】內地燒臘店員工前年10月18日持雙程證來港，購入水果刀後，翌日到大埔「連儂隧道」，向派傳單的19歲男生揮刀割頸，當男生暈眩倒地，內地漢再兩度斬傷對方腹部致腸臟溢出，之後走到對面街對面街大喊「香港係中國嘅，你哋搞亂香港」。內地漢昨在高等法院承認一項有意圖而傷人罪，案件押後至下月14日判刑。法官引述受害人的創傷報告指出，受害人事後承受嚴重心理創傷，甚至數次嘗試自殺，認為心理傷害比身體傷害更難痊癒。

報稱廚師的被告柳國升（現24歲）承認2019年10月19日在港鐵大埔墟站入口，意圖使男子X身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該男子。控方稱，被告在廣西出生，教育程度至中學，案發前在燒臘店任職。

乘的士欲往羅湖 司機載至警署

案情指出，19歲事主當日與其他人在大埔墟站外派發政治活動宣傳傳單時，被告突然衝向他，用刀割其頸，其間事主感到頸部被割2至3次。事主曾逃走和呼叫求救，被告窮追不捨，事主最終暈眩倒地，被告則按着事主，用刀兩度斬傷事主左腹，事主頸和腹部均大量出血。被告及後在對面街大喊「香港係中國嘅，你哋搞亂香港」。

被告後來登上的士，向司機稱「我殺咗人，車我去警署」，車外的市民則提醒司機被告持刀。被告其後詢問司機可否前往羅湖，稱「返羅湖我就安全」，司機則駛往大埔警署，並帶被告前往報案室。被告在警誡下稱「我忍唔住呢啲人破壞香港，我先用刀𠝹佢」。被告其後在錄影會面表示，他於案發前一日來港，並購入水果刀。

事主身體康復 官：法庭昔低估精神創傷

至於被斬傷的事主，他送院期間一度休克，當時頸部有兩處裂傷，腹部則有兩處刺傷，其中一個刺傷長達5厘米，更有小腸溢出，當中出現穿孔和血腫。被告曾留醫深切治療部，約一個月後出院，目前已完全康復，但患上疝氣和腸阻塞的風險將增加。除此之外，事主情緒低落、睡眠質素變差和發噩夢，亦不時回想事件，需接受心理輔導。

庭上透露，被告患有創傷後壓力症候群，法官陳慶偉認為，法庭過往低估受害人的心理或精神創傷，形容心理創傷可纏繞一生，押後至下月14日判刑。

【案件編號：HCCC225/20】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕雙程證 有意圖而傷人罪 大埔連儂隧道 反修例運動

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