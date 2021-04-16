鄧炳強：外部勢力藉港代理人危害國安

國安熱線接逾8萬舉報

警務處長鄧炳強昨出席警察學院開放日時稱，留意到外部勢力「蠢蠢欲動」，利用在港的「代理人」或媒體，為他們的政治利益服務，向市民植入「反中」思想，不斷炒作議題引起矛盾。鄧稱以上都是事實，涉及的國家包括美國。他特別呼籲教育界不要被外國勢力利用。國安法實施後，警方國安處拘捕約100人，當中57人被檢控，另外自去年11月設立舉報熱線以來，共接獲逾8萬個舉報。

李家超：港獨分子續用媒體藝術文化宣傳

保安局長李家超昨在「全民國家安全教育日」主題講座提到，國安法實施立竿見影，有效遏止「黑暴」、港獨及外國勢力介入。他稱香港社會回復正常但不代表國家安全風險消失。他說有5個風險，包括港獨、本土恐怖主義潛伏、外部勢力插手破壞、社會守法意識削弱，以及個人資料武器化。針對港獨，李家超稱港獨分子雖已收斂，但續以不同方式包括利用媒體、文化、藝術、刊物等灌輸港獨意識。

5個紀律部隊昨於訓練學校舉行開放日，其中在黃竹坑警察學院，警方首次公開表演中式步操，口令由英語改以廣東話喊出，包括「提槍」、「持槍敬禮」等。

（港區國安法）