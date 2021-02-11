李亨利認資助引薦港人見反華政客 囚11年 周永康3人稱不認識 羅冠聰：見外國政要不必中間人

央視前晚播出《焦點訪談》，稱2019年6月本港反修例事件後，國安機關發現境內大量資金非法流向香港支持「反中亂港」活動，追蹤發現商人李亨利是幕後金主。節目訪問上海市及廣州市國家安全局幹警，提到李亨利2009年在某「西方大國」參加反華活動時認識一名楊姓的人，其後資助對方數十萬美元從事反華活動。李在片段承認資助，亦知對方想推翻共產黨。節目稱，在李資助下，經楊某多次將前香港眾志秘書長黃之鋒、前學聯秘書長周永康、前香港眾志主席羅冠聰及前民間外交網絡發言人張崑陽等人引薦到境外，與「西方大國反華政客」及高級政府官員見面。

羅冠聰：外訪自費或主辦方資助

羅冠聰、周永康及張崑陽昨先後在facebook澄清不認識李亨利。羅冠聰表示，過往外訪開支是自費或主辦方提供，2016年代表立法會出席英國交流活動是由立法會出資，質疑按此邏輯，立法會是否變了「反華基地」，又稱會見外國政要毋須中間人推薦。張崑陽稱，過去到不同國家游說，毋須倚賴他人金錢支援；過去與白宮國安會丶美國副總統辦公室和國務院高級幕僚會面只需正常申請會面，「中共嘗試污名化國際線，暗指我們受人擺佈是失實指控」。

節目指，2014年佔領運動後李亨利與周永康會面，李獲悉周到歐洲參與「反華論壇」，願意支付出行費用。周永康表示，出席前捷克總統哈維爾和猶太集中營倖存者設立的Forum 2000，推廣民主和公民社會意義，難定性為反華論壇，機票及住宿費由Forum 2000提供。周說，2015年夏天於鑽石山港鐵站出口見過李約數分鐘，對方表示支持香港及中國民主運動，又祝他往Forum 2000分享順利。

節目刊出有李亨利與周永康側面的照片，指李想合照「回去炫耀」，但礙於長者面子，讓親戚遠處偷拍。周永康質疑說法牽強，側影合照質素奇差，難信可用來炫耀，猜疑拍照者是大陸國安或公安系統的情報人員。

節目另播出聲稱是李亨利2011年6月到香港與立法會前議員梁國雄會面的照片，又指李曾參與討論某西方大國的涉港制裁法案。

（港區國安法）