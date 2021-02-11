港聞

港聞一

官媒再報國安案例 兩港漂生反修例被拘 一人被指倒灌鬥爭經驗 一人社交媒體寫「光復香港」

【明報專訊】昨日是第六個「全民國家安全教育日」，內地官媒過去兩日接連報道危害國家安全案例，3宗涉港。《環球時報》昨指兩名內地生「借赴港讀書之機參與反中亂港活動」，一人2019年反修例期間轉發聲援示威者帖文，「向境內倒灌香港鬥爭經驗」；另一人在社交媒體攻擊中央對港管治，稱要「光復香港」。央視前日播出涉資助危害國安活動、判囚11年的商人李亨利片段，指他資助中間人將黃之鋒、周永康、羅冠聰及張崑陽等引薦到境外會見政客及官員，周、羅、張稱不認識李（見另稿）。

劉銳紹：內地憂港學運「輻射」

時事評論員劉銳紹認為，兩名內地生事例反映內地擔心香港運動，尤其涉及青年、學生的，會「輻射」返內地。因香港及內地信息交流、青年接觸的界線相當模糊及難以「守護」。他稱，內地認為本港教育尤其高等教育有很多漏洞，「在政治意識上是相當大的缺口」，擔心有擴散作用，故抽取個案警惕。

劉銳紹提及央視前日播放李亨利事例，以轟炸式傳播他危害國安，認為內地生、李亨利事例「一脈相成」，「表面講國家安全、社會穩定，但兩者延伸是影響政權安全」，向外界宣布內地警惕此等行為影響政權安全。劉銳紹說，過去歷史因素影響，內地有「心魔」認為香港是影響內地政權的基地，加上認為有外國、外部勢力影響香港，結合起來便是香港易被外國利用，顛覆內地政權的基地，但他稱內地強調「有外國勢力」是以此教育及防避，不是出於懼怕。

劉兆佳：不覺是要向港釋出政治信息

對於中央是否借上述事例對香港釋出政治信息，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，不覺得有特別關係。他說維護國安是全國性，中央毋須特此顯示決心，且本港已有多人因涉違反國安法被捕，信息已清楚。他又認為，若中央要對國際釋出政治信息，「拘捕外國或台灣間諜仲好」。

一人受教育感化 一人寫10萬字悔過書

內地國安機關向內地媒體披露兩宗內地來港學生捲入2019年香港反修例運動案件，《環球時報》昨報道，一人為1995年出生、畢業於江蘇一大學新聞與傳播學院，2017年赴港就讀一大學電影碩士、2018年10月參與境外敵對組織，開展反華宣傳，之後成為「群組管理員」，在群內發布「封殺中企」聯署信，討論領土問題，並提出利用Wi-Fi熱點和AirDrop傳播反華宣傳品等；至2019年6月，該生轉發聲援示威者推文，引導群內成員關注、討論，「向境內倒灌香港鬥爭經驗」。報道稱該生受教育感化，承諾不再危害國安。

另一人1996年出生，2014年起先後在港大、中大讀學士及碩士。報道指他「受香港複雜社會政治環境影響」，形成反華政治立場，反修例期間在社交媒體發表大量支持示威者行徑、攻擊中央對港管治言論，聲稱要「光復香港」。報道指在國安機關教育引導下，寫下10萬餘字悔過書，痛改前非，不再參與違法活動。

報道引述中國現代國際關係研究院研究員李偉稱，「境外反華敵對勢力」多種手段讓學子防不勝防，「容易在特定環境下成為別人手中的棋子」，又稱當前國家安全挑戰中，政治安全居於首位。

（港區國安法）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕全民國家安全教育日 劉兆佳 國家安全 國安法

上 / 下一篇新聞

李亨利認資助引薦港人見反華政客 囚11年 周永康3人稱不認識 羅冠聰：見外國政要不必中間人
李亨利認資助引薦港人見反華政客 囚11年 周永康3人稱不認識 羅冠聰：見外國政要不必中間人
鄧炳強：外部勢力藉港代理人危害國安
鄧炳強：外部勢力藉港代理人危害國安
青年遭劏肚溢腸 內地漢認意圖傷人 事主嚴重心理創傷 數度嘗試自殺
青年遭劏肚溢腸 內地漢認意圖傷人 事主嚴重心理創傷 數度嘗試自殺
原控企圖謀殺 控辯協商後改控罪
原控企圖謀殺 控辯協商後改控罪
10‧1荃灣衝突 4人暴動罪成 3人無實質指控 官引用「伙同犯罪」稱助長示威
10‧1荃灣衝突 4人暴動罪成 3人無實質指控 官引用「伙同犯罪」稱助長示威
被告稱「製瑞士卷」僱主指「製蛋卷」 藏棍案上訴駁回
被告稱「製瑞士卷」僱主指「製蛋卷」 藏棍案上訴駁回
外賣員涉襲警 「案件敏感」交外聘大狀主控
外賣員涉襲警 「案件敏感」交外聘大狀主控
涉理大助人逃走 鄭錦滿7人控妨礙司法
涉理大助人逃走 鄭錦滿7人控妨礙司法
兩超市65%貨品加價超通脹 去年獲「保就業」補貼 消委促負社會責任
兩超市65%貨品加價超通脹 去年獲「保就業」補貼 消委促負社會責任
分體冷氣電費相差56% 最貴日立牌製冷最遜
分體冷氣電費相差56% 最貴日立牌製冷最遜
經安心交出行紀錄 佔確診者4.4%
經安心交出行紀錄 佔確診者4.4%
鄭雁雄讚港府紀律部隊：國安守護神 對破壞國安者 駱惠寧：打擊硬對抗 規管軟對抗
鄭雁雄讚港府紀律部隊：國安守護神 對破壞國安者 駱惠寧：打擊硬對抗 規管軟對抗
中學國安日早會 稱金融風暴中央助港退大鱷
中學國安日早會 稱金融風暴中央助港退大鱷
港台兼職記者稱採訪警校開放日 涉藏仿製槍被捕
港台兼職記者稱採訪警校開放日 涉藏仿製槍被捕
已退黨楊岳橋4人 籲解散公民黨 公民黨：曾經討論 續與港人同行
已退黨楊岳橋4人 籲解散公民黨 公民黨：曾經討論 續與港人同行
宣誓條例下月二讀 倡議員停職即停薪津
宣誓條例下月二讀 倡議員停職即停薪津
社福界當然選委 八成無社工牌 15人13具建制背景 前議員：2團體在港無社福服務
社福界當然選委 八成無社工牌 15人13具建制背景 前議員：2團體在港無社福服務
譚惠珠：「唯直選論」 令政治民粹
譚惠珠：「唯直選論」 令政治民粹
配合消費券 八達通限額升至3000元
配合消費券 八達通限額升至3000元
砵蘭街火警一男嚴重燒傷 逃生者桑拿毛巾蓋頭
砵蘭街火警一男嚴重燒傷 逃生者桑拿毛巾蓋頭
申租大宅外官地 盧吉道27號業主被拒
申租大宅外官地 盧吉道27號業主被拒
中大貼相 懷緬馬料水車站
中大貼相 懷緬馬料水車站
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】3月曾喺人民大會堂跌倒 中環西環出手 齊扶董生
【Emily】3月曾喺人民大會堂跌倒 中環西環出手 齊扶董生
【Emily】與何秀蘭今判刑 李卓人：心靈海闊天空
【Emily】與何秀蘭今判刑 李卓人：心靈海闊天空
【Emily】612基金籌款 差980萬元達標
【Emily】612基金籌款 差980萬元達標
【Emily】郭偉强牛一 從此講埋國安教育
【Emily】郭偉强牛一 從此講埋國安教育