官媒再報國安案例 兩港漂生反修例被拘 一人被指倒灌鬥爭經驗 一人社交媒體寫「光復香港」

劉銳紹：內地憂港學運「輻射」

時事評論員劉銳紹認為，兩名內地生事例反映內地擔心香港運動，尤其涉及青年、學生的，會「輻射」返內地。因香港及內地信息交流、青年接觸的界線相當模糊及難以「守護」。他稱，內地認為本港教育尤其高等教育有很多漏洞，「在政治意識上是相當大的缺口」，擔心有擴散作用，故抽取個案警惕。

劉銳紹提及央視前日播放李亨利事例，以轟炸式傳播他危害國安，認為內地生、李亨利事例「一脈相成」，「表面講國家安全、社會穩定，但兩者延伸是影響政權安全」，向外界宣布內地警惕此等行為影響政權安全。劉銳紹說，過去歷史因素影響，內地有「心魔」認為香港是影響內地政權的基地，加上認為有外國、外部勢力影響香港，結合起來便是香港易被外國利用，顛覆內地政權的基地，但他稱內地強調「有外國勢力」是以此教育及防避，不是出於懼怕。

劉兆佳：不覺是要向港釋出政治信息

對於中央是否借上述事例對香港釋出政治信息，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，不覺得有特別關係。他說維護國安是全國性，中央毋須特此顯示決心，且本港已有多人因涉違反國安法被捕，信息已清楚。他又認為，若中央要對國際釋出政治信息，「拘捕外國或台灣間諜仲好」。

一人受教育感化 一人寫10萬字悔過書

內地國安機關向內地媒體披露兩宗內地來港學生捲入2019年香港反修例運動案件，《環球時報》昨報道，一人為1995年出生、畢業於江蘇一大學新聞與傳播學院，2017年赴港就讀一大學電影碩士、2018年10月參與境外敵對組織，開展反華宣傳，之後成為「群組管理員」，在群內發布「封殺中企」聯署信，討論領土問題，並提出利用Wi-Fi熱點和AirDrop傳播反華宣傳品等；至2019年6月，該生轉發聲援示威者推文，引導群內成員關注、討論，「向境內倒灌香港鬥爭經驗」。報道稱該生受教育感化，承諾不再危害國安。

另一人1996年出生，2014年起先後在港大、中大讀學士及碩士。報道指他「受香港複雜社會政治環境影響」，形成反華政治立場，反修例期間在社交媒體發表大量支持示威者行徑、攻擊中央對港管治言論，聲稱要「光復香港」。報道指在國安機關教育引導下，寫下10萬餘字悔過書，痛改前非，不再參與違法活動。

報道引述中國現代國際關係研究院研究員李偉稱，「境外反華敵對勢力」多種手段讓學子防不勝防，「容易在特定環境下成為別人手中的棋子」，又稱當前國家安全挑戰中，政治安全居於首位。

（港區國安法）

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