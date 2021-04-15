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2021年4月15日星期四
港聞二
兩婦打復必泰後流產 一懷胎逾5月 衛署：接種後驗出有孕 未證疫苗相關
平機會：不打針就解僱 僱主或間接歧視
航班熔斷收緊 一啟動停14日 外傭供應料不穩 中介：或加價兩成
飲食業員工憂拒打針被炒 兩工會收逾百查詢
疫苗預約回落 院舍外展兩日打7針
醫局8億購裝備 保護衣貴疫前4.5倍
一手貨尾升24% 陳帆：或重推空置稅 本研社贊成 地產界：非好時機
小蠔灣擬建龕場 共3.35萬骨灰位
虐殺女童案生父求情：無意虐待 繼母方：追究責任無意思
嫌吃飯慢 婦熱水淋子 與夫爭吵 直播熱水燙女頭
疑迴旋處內線切外線 寶馬連撞4車釀4傷
全線通車測試 5‧2屯馬及西鐵頭班車延遲 10線接駁巴頂替 目標下季全線開通
逾一成往九龍乘客 東鐵改搭屯馬
門診公私營協作 下半年擴至骨科病症
港大擬設委會評估涉國安法投訴 成立小組提新教學指引 教協憂變自我審查
毛孟靜被拒保釋 着激動搖頭丈夫冷靜
咖啡師暴動縱火囚4年半 男友高呼「等你出嚟結婚」
帶頭呼「死黑警」 退休公僕入獄40日
許智峯遭近距噴椒 投訴課：警無過錯
警扮住客後門包抄 搗新義安無牌酒吧
談判不果 執達吏收回裕民坊舖
600公斤鐵板鬆脫砸斃啟德地盤工 遺妻子幼子
尊子漫畫
【Emily】「從一種不自由，轉到另一種不自由」 林朗彥出獄 嘆人面全非
【Emily】梁美芬邀推廣國安 李家仁唱《小明愛基本法》
【Emily】話接班人難搵 象哥又唔退休住？
【Emily】葉劉倡刪港台電視部 「年慳5億」
【Emily】早料失自由 尹兆堅報到前搵建制幫街坊
【Emily】疫下舊年冬日節花950萬 被轟浪費 旅局：500萬訂聖誕樹燈飾可再用
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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