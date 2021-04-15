談判不果 執達吏收回裕民坊舖

市建局回覆稱，法庭執達吏3月已向佔用人羅先生送交「收樓令」及遷出通知書，要求3月9日前把空置管有權交還；4月7日再到訪送交「管有令狀」及遷出通知書最後通告，要求羅昨日前交還空置管有權，於最後遷出通知期限屆滿後，執達吏按程序收回該違例構築物，舖內財物可聯絡局方安排取回。

留守商戶斥偷步清場

10多名執達吏及保安人員昨早10時到場收回一個長期丟空舖位，有人員撬開舖內將東西搬出。佔用人羅先生到場與市建局人員談判，一度情緒激動，要求處理安置；有街坊到場聲援，包括其中一個留守商戶張太，張太與保安推撞，執達吏及保安一度封鎖小巷。至下午舖位被正式收回，有保安駐守。

留守商戶之一的安記皮具店主許先生批評，市建局4月7日發出信件未送達羅手上，批評未按照程序確認已通知便偷步清場，形容局方做法是向留守商戶施壓，憂慮局方之後以同樣手法強行收回其舖位。

市建局稱，至今已與仍未遷出的佔用人接觸逾20次，並已上調給予部分佔用人的津貼金額，由120萬至最高600多萬元不等，但仍未達成搬遷共識。局方稱，早前已向該4名違例構築物佔用人發最後書面通知，若仍拒交，市建局將按法律程序收回，屆時將不發放任何津貼。