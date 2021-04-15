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警扮住客後門包抄 搗新義安無牌酒吧

【明報專訊】警方昨日凌晨突擊搜查土瓜灣一工廈，搗破一間由黑幫操縱的無牌卡拉OK房兼酒吧，拘捕22人，並發出21張限聚令告票。警方稱該非法場所守衛森嚴，探員需兵分兩路假扮住客及迷你倉客人到正門及後門包抄才成功搗破。

拘22男女 檢可卡因K仔

西九龍總區反三合會行動組、情報組及特別職務隊昨凌晨約零時半突擊搜查土瓜灣道373號紅棉工業大廈2樓一個單位，搗破一間懷疑無牌卡拉OK房兼酒吧。行動中，警方檢獲約96罐啤酒、114瓶烈酒、1支棒球棍形長電筒、小量可卡因及氯胺酮，其中酒類總值約50萬元。店內32歲張姓男負責人涉嫌無牌售賣酒類飲品、藏有攻擊性武器、藏毒及違反營業令被捕，店內13男8女酒客，年齡21至38歲，涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕，另涉違反限聚令被票控，所有被捕男女正扣留調查。現場留有一個生日蛋糕，相信有被捕酒客正在開生日派對。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，涉事無牌場所設有5間VIP房，佈置與一般卡拉OK房相似，營業近1個月，店內面積近5000平方呎，設有兩個出入口。該場所由黑幫新義安操控，保安嚴密，門外設有閉路電視，正門設有多道大門及門鎖，熟客需說出暗號才獲招待，店內後門直達新碼頭街，增加搗破難度。

佈置像K房 守衛森嚴光顧需暗號

鍾雅倫稱，現場保安嚴密，警方分批派員喬裝住客及迷你倉客人，先進入工廈頂層再經後樓梯到場所後門埋伏，另一隊人則從正門進入包抄，當眾人循後門離開即被一網打盡。

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