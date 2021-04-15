許智峯遭近距噴椒 投訴課：警無過錯

3指控同不成立 稱監警同意

民陣去年舉辦的元旦大遊行被警方要求提早終止，警方晚上在銅鑼灣一帶驅散人群，許智峯前晚在facebook發文稱，當時與警員理論時被兩次脫去眼罩，雙眼被近距離噴射胡椒噴劑。許當晚向投訴警察課作出3項投訴，包括投訴警員不合理脫下眼罩噴射胡椒噴劑、警員無展示委任證、佩戴「警察，勁揪」的臂章等。

他上載的投訴警察課回信提到，當晚警方在銅鑼灣驅散人群時，向他及其他示威者發出多次口頭警告及展示警告旗，警方當時面對大量暴力示威者，別無他法下採用最低武力，指控被列為「並無過錯」，監警會審視後亦同意結論。至於另外兩項投訴，回信稱警員當時一直於左前胸位置展示行動呼號卡，又說「警察，勁揪」的章並無影響警隊形象及警方行動效率，同列為「並無過錯」。

許：公開此信將警暴公諸於世

許智峯於帖文表示，「公開此信，是要將警暴公諸於世，將暴政的惡行寫在歷史，讓香港警察永遠被人民唾棄。我們絕不要習慣荒繆（謬）與黑暗，香港人加油」。