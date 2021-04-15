港聞

港聞二

帶頭呼「死黑警」 退休公僕入獄40日

【明報專訊】去年6月12日為反修例事件一周年，全港多區有大批市民聚集，舉辦社區展覽和高唱反修例歌曲等。60歲退休公務員涉在旺角帶頭高呼「死黑警」等口號，昨在西九龍裁判法院承認一項在公眾地方擾亂秩序罪，被判即時入獄40日。主任裁判官徐綺薇表示，被告有領導角色，其說話會令現場氣氛緊張，法庭不能忽視當中引發暴力的風險。

官：不能忽視引發暴力風險

被告陶永祥（60歲）承認2020年6月12日在旺角地鐵站E1出口外公眾地方，作出喧嘩或擾亂秩序的行為。辯方求情稱，被告退休前任職公務員約26年，或因本案失去部分或全部退休金。

案情稱，被告當日身處人群中，曾數次高呼「支持香港警察」、「好仔唔當差」等口號，其他人則分別和應「吞槍自殺」和「當差正╳街」。被告同時曾高呼「黑警死全家」、「死黑警，╳街」的口號。警方其後向人群發出警告，要求人群散去，惟被告沒理會，最終遭警方截停和制服。

揮光時旗青年非法集結囚3月

另外，裝修工陳厚文（29歲）去年5月參與反國安法、國歌法示威期間，揮動印有「光復香港，時代革命」的黑色旗幟，他早前承認非法集結罪，另展示煽動刊物罪則獲控方撤控，案件昨在東區裁判法院判刑。

主任裁判官羅德泉指出，當日示威者於不同地點集結，目的是要壯大聲勢達至協同效應，雖然被告非主導或號召者，但若欠缺參與者，「號召者點努力都好，都難以成事」，終判監3個月。

控罪稱，被告於2020年5月24日在銅鑼灣軒尼詩道交界，連同其他身分不詳的人參與非法集結。

【案件編號：WKCC 4270、ESCC 2504/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕東區裁判法院 非法集結 光復香港　時代革命 西九龍裁判法院 黑警死全家 在公眾地方作出擾亂秩序行為 退休公務員

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