咖啡師暴動縱火囚4年半 男友高呼「等你出嚟結婚」

投紙皮助燃 求情稱無動武

被告蕭樂婷（27歲）被裁定前年9月22日在旺角太子道西及彌敦道交界兩度縱火和參與暴動共3罪罪成。她另被控管有一枝激光筆則罪名不成立。

辯方求情稱，被告患有抑鬱症及焦慮症，需定期覆診，較易衝動；又稱事件沒大規模暴力，無衝擊警方防線或投擲汽油彈，非同類案件中最嚴重，而當時被告身上沒武器及縱火工具，並非有預謀犯案。

官認同沒預謀 指情節嚴重

法官姚勳智判刑時同意事件並非經詳細策劃，但強調非法集結情節嚴重，被告有份在縱火時投入植物及紙皮助燃，可對在場者造成嚴重傷害。姚官將暴動罪量刑起點定為5年監禁；兩項縱火罪起點則為4年半，考慮被告對案情無重大爭議，節省法庭時間，各罪刑期再減半年，3罪同期執行，總刑期為4年半。

案情指出，當晚約百名示威者在旺角警署外聚集縱火，其後警員在附近截停被告的車輛，在背囊搜出激光筆，事後警方從多個公開媒體片段中辨認出被告有參與縱火及暴動。

【案件編號：DCCC334/20】

（反修例風暴）