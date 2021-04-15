毛孟靜被拒保釋 着激動搖頭丈夫冷靜

【明報專訊】47名民主派因「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，其中11人獲保釋，36人須還押。立法會前議員毛孟靜早前被拒保釋，昨向高等法院提出保釋申請，法庭聽畢雙方陳辭後拒絕其申請。毛孟靜離開犯人欄時，多次向公眾席揮手道別。案件繼續由《港區國安法》指定法官杜麗冰審理，毛孟靜由資深大律師潘熙代表，律政司則由署任刑事檢控專員楊美琪代表。
毛孟靜丈夫Philip Bowring聽審時，一度激動搖頭，坐在犯人欄的毛孟靜，則將食指舉至口罩前方，似是提醒丈夫冷靜。
涉助李宇軒偷渡 律師助理還押
另外，律師助理陳梓華（29歲）被指參與「Stand With Hong Kong」團隊（又稱「重光團隊」）和協助12港人之一李宇軒偷渡台灣，早前被控港區國安法的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀協助罪犯」罪，案件昨在西九龍裁判法院再訊。控方表示，已索取被告和其他串謀者的銀行戶口交易紀錄，正等待警方對其中78項有可疑的紀錄進一步調查。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德將案件押後至6月7日再訊，被告繼續還押。
陳梓華被控2020年7月1日至2021年2月15日期間，在香港與黎智英、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港或中國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。他另被控2020年7月某日至8月23日期間，與李宇軒、黎智英及其他人串謀協助李宇軒離開香港到台灣，而意圖妨礙拘捕或檢控李宇軒。
【案件編號：HCCP134、WKCC624/21】
（港區國安法）
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