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港大擬設委會評估涉國安法投訴 成立小組提新教學指引 教協憂變自我審查

【明報專訊】教育局長楊潤雄早前稱大學「一定要幫手」防範及制止違反國安的事，有報道稱香港大學因應國安法計劃成立委員會，評估涉及《國安法》侵犯學術自由的投訴，並成立小組就國安法最新發展提出教學指引。教協會長馮偉華擔憂此舉或令大學自我審查，嚴重影響學術自由。

明報記者

本報昨向港大查詢，至截稿前未有回覆。路透社及眾新聞報道，香港大學副校長（教學）何立仁上月18日向高級教職員發信，稱計劃由他與另外兩名學院副院長組成委員會，透過學術及專業法律意見，評估針對國安法侵犯學術自由的指控。信中又稱，由於預期國安法下法律框架不斷演化，校方會成立另一個小組，因應最新發展提出教學指引。何立仁於信中重申，港大致力保障學術自由及院校自主，兩個機制旨在盡可能於國安法框架下確保上述兩價值。

副校發信重申保障學術自由

本報亦向另外7間資助大學查詢有否因應國安法成立類似組織及委員會，當中城大回覆稱，該校支持一國兩制，並倡議政教分離原則，恪守學術自主。其餘大學截稿前未有回覆。

教協會長馮偉華表示，隨國安法實施，當局已向中小學發放國安教育指引，學校除要進行國安教育，亦要檢視校內有否觸犯國安法的風險，而教育局長早前與大學管理層會面，相信對大學亦有類似要求，其他大學將陸續跟進。他說，大學成立委員會檢視校內情况，表面上「學校審視自己」，實則「身不由己」，擔心導致院校自我審查，嚴重影響學術自由。

教局：確保大學履責維護國安

另外，教育局昨於回覆立法會特別財委會書面質詢稱，各大學應為學生提供國安教育內容或活動，提高教職員和學生的國家意識和守法意識。局方稱，大學在管理校政上享有自主權，亦有責任確保運作符合法例要求及學生和社會整體利益；在保障學術自由及院校自主原則下，局方正與教資會資助大學保持緊密溝通，確保大學履行有關維護國家安全的法律責任。

教資會早前已向大學提出須教授國安法。本報上月報道，據悉8間資助大學早前收到教資會發出「啟動籌劃信件」（Start Letter），提醒八大留意4個「戰略方向」，其一是發展「全人教育」，列明大學必須教授《憲法》、《基本法》及港區國安法，八大之後須提交下一個學術規劃周期（2022/23至2024/25學年）的「學術發展建議書」，此會影響大學獲分配的學額數目。

（港區國安法）

相關字詞﹕馮偉華 香港大學 國安法 國安教育

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