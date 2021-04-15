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門診公私營協作 下半年擴至骨科病症

【明報專訊】新冠疫情下醫管局一度大減非緊急服務，並透過7項公私營協作計劃將手術、內視鏡等服務外判予私營醫療，2020/21年度約1600人次受惠，涉款逾3000萬元，連同其他公私營協作項目，上年度共花逾4億元。醫管局擬進一步擴展協作計劃，包括下半年起陸續將普通科門診公私營協作計劃擴至涵蓋骨科病症，亦考慮外判更多非複雜癌症手術、造影檢查等。

上年度協作計劃共花4億 未來擬擴至癌手術

疫情下醫管局推出7項公私營協作計劃，包括將初生嬰兒黃疸治療、癌症病人放射治療、剖腹分娩、乳癌手術等外判予私營醫療，共約1600人次受惠。食衛局回覆立法會財委會文件顯示，2020/21年度7項計劃預算約為3800萬元。其他公私營協作計劃亦在疫情下加大服務量，如大腸鏡計劃服務4800人，佔醫管局服務量6.5%；公私營血液透析計劃服務量更達醫管局服務量的三成。

醫院管理局聯網服務總監楊諦岡表示，未來會考慮推更多協作計劃，涵蓋非複雜的癌症手術、癌症康復者定期造影檢查等。

首階段邀100穩定骨科病人參加

普通科門診公私營協作計劃方面，目前有約600名私家醫生參與，約15%有專科醫生資格，正服務約4萬名高血壓或糖尿病患，上年度涉約9610萬元。楊諦岡稱，當中約5000名患者同時有骨科問題例如背痛、關節痛等，計劃今年下半年起將計劃擴展至骨科病症，首階段擬邀請約100名穩定骨科病人參加。

楊解釋，一個長者若有3種疾病，就要在3個專科複診，若每種病一年複診3次，一年就要出入醫院9次，希望在計劃下一名私家醫生的診症能同時照顧到病人多種疾病，免卻多次來回醫院不同專科，用藥時亦能避免重複處方止痛藥等。他續稱，過往約5%病人要回到公立醫院治理，主要因病情有變。

醫管局上年度在各項公私營協作計劃預算開支約4億元，連行政費為4.3億元。2016年政府向醫管局撥款100億元基金，其投資回報用於公私營協作計劃，過去3個年度每年投資回報率介乎3.1%至4.1%，最新結餘為108.3億元。

相關字詞﹕醫管局 新型冠狀病毒肺炎

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