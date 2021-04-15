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全線通車測試 5‧2屯馬及西鐵頭班車延遲 10線接駁巴頂替 目標下季全線開通

【明報專訊】受沙中線紅磡站工程問題而需分段通車的屯馬線，目標今年第三季全線通車。港鐵昨稱本月至6月其中6日的凌晨非行車時段做屯馬線全線列車測試，其中在5月2日的凌晨將測試列車在不同時段的運作，會動用50部列車在屯馬線全線來回行駛，屆時將影響西鐵線及屯馬線一期當日早上列車服務，兩路線首班車將延遲兩小時至早上約7時30分才開出，其間將提供10條免費接駁巴士路線接載乘客。

連接烏溪沙站至啟德站的屯馬線一期去年2月通車，餘下路段（啟德站至紅磡站）則訂於今年第三季通車，並將連接至西鐵線網絡，屆時屯馬線全線將連接屯門站至烏溪沙站，沿途共27個車站，為本港最長鐵路線。

50列車來回全線 頭班車遲兩小時

港鐵工程處總經理（工程建造）周蘇鴻昨稱，屯馬線全線已進入試營運的最後測試階段，至今已做過百次緊急情况演練。為確保全線列車及車站設施運作暢順，港鐵初步將於4月18、22、25日及5月2、9、16日的凌晨非行車時段做全面測試，以確保列車與現時西鐵線及屯馬線一期「無縫接合」，並會視乎測試情况，於5至6月再額外多做兩晚測試。

周蘇鴻說，其中5月2日凌晨時段的測試，將模擬屯馬線全線開通後列車在繁忙及非繁忙時段運作、行車時間表、幕門運作等，亦會測試列車由車廠及列車停放處開出的情况，整項測試將動用逾50部列車在屯馬線全線27個車站來回行駛，涉及測試時間較長，無可避免需佔用日間部分行車時間，故當日早上西鐵線及屯馬線一期的列車服務將受影響，首班車將延遲兩小時至早上約7時30分才開始投入服務。

港鐵車務營運總管黃琨暐表示，為減輕5月2日早上測試對乘客影響，港鐵當日早上5時15分開始提供10條免費接駁巴士路線接載乘客，班次由2至10分鐘不等，覆蓋全線西鐵線及屯馬線一期車站；10條巴士線中亦包括7條特快巴士線，例如屯門至欣澳、元朗至青衣、第一城至大圍等。

搭接駁巴士 全程港鐵免費

他稱，乘客在受影響時段內，若先乘港鐵再到設有接駁巴士服務的港鐵站出閘，可獲全程免費；而乘客若先乘坐接駁巴士再轉港鐵，隨後的港鐵車程亦可免費。他說，當日港鐵將增派逾300名職員到車站協助乘客，並會與運輸署加強協調，車務控制中心亦設有應變計劃。

被問沙中線過海段（即紅磡站至金鐘站路段）能否維持明年第一季通車，周蘇鴻稱正檢視情况，形容如期通車需面對「很大挑戰」。

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