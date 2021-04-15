疑迴旋處內線切外線 寶馬連撞4車釀4傷

事發昨晨約11時半，網上片段顯示，一輛寶馬X5沿坑口道行駛，至清水灣道、影業路迴旋處外圈時，一輛寶馬i3電動車從內圈欲轉出坑口出口時撞及X5，i3其後失控剷入影業路。現場消息稱，i3剷入影業路後先撞向欄杆，再攔腰撞向一輛MINI Cooper，再與正沿影業路上斜的一輛客貨車迎頭相撞，i3右車頭車輪飛脫，撞向尾隨客貨車的一輛KIA七人車，車輪再沿斜路滾至約500米外。

肇事七旬司機有心臟病紀錄

同車妻子傷腳 二人危殆

意外後，i3車頭、左邊車身嚴重損毁，車身外殼剝落；客貨車車頭泵把甩脫；MINI Cooper撞向路邊鐵欄停下，右邊車門及車頭凹陷損毁。73歲姓王i3男司機頭部重創昏迷，與同車腳部受傷的74歲姓蔡妻子一同送將軍澳醫院搶救，王其後轉送伊利沙伯醫院搶救，二人至昨晚情况危殆；51歲姓吳Cooper女司機及62歲姓陳客貨車女乘客則受輕傷送聯合醫院治理，經敷治後已出院。KIA司機、X5司機及客貨車司機沒有受傷，事後在場助查。據了解，i3司機有心臟病。

被撞司機：該處危險 各車只行外圍

另一司機：i3事發時車速頗快

姓馬KIA司機表示，其七人車左邊泵把輕微損毁，憶述i3司機獲救時陷入昏迷，救護員施心肺復蘇法急救。馬先生形容肇事迴旋處「十分危險」，「所以車都剩係行外圈」，內圈車難以轉出外圈出口。X5司機表示，事發時i3車速頗快。