港聞

港聞二

嫌吃飯慢 婦熱水淋子 與夫爭吵 直播熱水燙女頭

【明報專訊】育有兩名子女的37歲母親，疑不滿7歲兒子吃飯緩慢而向其頭面潑熱水，兩日後與丈夫爭吵時，將一杯熱水置於10歲女兒頭上威脅丈夫，致女兒頭頂燙傷，在旁兒子一度逃跑反抗，遭母親從後潑熱水致背部二級燒傷。母親昨在區域法院承認3罪，還押至本月28日判刑，其間待索取其心理及精神報告，以及兩童最新的醫療及創傷報告。

認襲擊傷人3罪 還押候判

被告L.S.Y承認普通襲擊、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、有意圖而企圖導致他人身體受嚴重傷害共3罪，事主為其7歲兒子X及10歲女兒Y。控方透露兩童現交由姑婆照顧，因事主父親拒絕讓警方拍照，尚未取得二人的新近傷勢照片。法官向到庭旁聽的父親說，若他不允警方拍照，便須傳召兩童上庭，父親最終答應讓警方拍攝。

兩童父親一度拒警拍攝傷勢

案情指出，去年2月10日一家人吃晚餐時，被告不滿X吃飯慢，要求丈夫打X，否則會向X淋熱水，丈夫遂以玩具高爾夫球棍打X，但被告仍到廚房裝了一杯約80℃的熱水，將之潑到X的面和頭。其後父親帶X到廁所冲凍水，被告揶揄X「屋企𠵱家有個鍾無艷」。

兩日後，家中只有被告、X和Y，被告與丈夫通電話，其間就金錢問題爭吵，並裝了一杯熱水。X和Y見狀立即跑回房間躲避，以椅子堵門，又拿薄被及咕𠱸蓋住自己，但被告仍進入房間，將該杯熱水放在Y頭上，向正在視像通話的丈夫展示，藉此要脅他收回說話。兩姊弟當時非常驚慌，Y用咕𠱸護頭，但仍被小量熱水滴中頭，熱水亦濺到X肩膊。

子逃跑 母熱水潑後背

鄰居聞尖叫聲報警

被告之後嘗試將熱水倒向X，但X一直推開水杯並逃向廁所，被告從後潑熱水，X感到後背疼痛大哭。鄰居聽到X和Y的尖叫聲後報警，警方到場後看到兩姊弟全身顫抖和哭泣，即場拘捕被告。兩姊弟被送院治療，X下背有約20厘米乘20厘米的二級燙傷，頭頂有一級燒傷，兩者共佔全身7%皮膚；Y則頭皮有3厘米乘1厘米燙傷。

【案件編號：DCCC772/20】

相關字詞﹕區域法院 燒傷 熱水 有意圖而導致身體嚴重傷害 普通襲擊 虐待兒童

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