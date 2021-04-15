虐殺女童案生父求情：無意虐待 繼母方：追究責任無意思

官：不索X創傷報告 免勾傷痛

法官黃崇厚甫開庭即表示，從庭上所見，哥哥X承受的心理創傷絕非微不足道（not insignificant），所以法庭傾向不索取X的創傷報告，以免勾起其傷痛。控方回應稱，警員在本案裁決後聯絡X的家人，得悉X不願意接受心理學家訪談，以免重提事發經過。生父和繼母的大律師均同意，毋須索取創傷報告。

生父方：傷勢日積月累釀本案

本案開審前，生父和繼母共承認兩項殘暴對待兒童罪，代表生父的大律師吳政煌表明不打算就謀殺罪求情，只會就殘暴對待兒童罪作求情陳辭。吳承認本案性質嚴重，導致小兄妹身上有無數傷痕，但強調父母在5個月內執行過度體罰，傷勢日積月累才釀成本案。

吳引用2015年7歲女童被母親疏忽照顧而變成植物人的案例稱，無證據顯示Z和X的生父有虐待狂（sadistic）傾向，他由始至終只想教好小兄妹。吳又稱，法醫認為Z死前的體重大致正常，哥哥X則營養不良，無證據證明生父的管教方式過火。

繼母認殘暴對待兒童罪 稱已有悔意

代表繼母的大律師羅志霖求情稱，繼母較早時承認殘暴對待兒童，她已有悔意。羅形容辯方呈堂的家庭照顯示一家人曾有愉快生活，相處的日子「有好有壞」，繼母亦曾向小兄妹流露愛和關懷，無意傷害和虐待小孩。

繼外婆稱交通意外後精神受創

代表繼外婆的大狀潘志明表示，繼外婆數年前因一宗交通意外而精神受創，需定期服藥和到青山醫院覆診，對其判斷力有一定影響。潘說，繼外婆案發時沒有直接阻止女兒和女婿體罰小孩，包括沒有報警及帶小兄妹求醫，只因為她陷入相當困難的處境，「不願意將女兒和女婿送到牢獄」。

法官聽畢求情，將案件押後至下周二（20日）判刑。控方案情指出，小兄妹由2017年8月至18年1月常遭受藤條責打、罰捱餓和捱冷等，繼外婆一直袖手旁觀。根據X的供辭，Z死前一晚生父繼母強迫她玩「飛高高」，即凌空拋撞天花板，以及「扮超人」，即抓住四肢搖晃。法醫從Z身上發現133處新傷舊患，致Z受細菌入侵，最終併發敗血症死亡。

【案件編號：HCCC28/20】