小蠔灣擬建龕場 共3.35萬骨灰位

食衛局提交立法會文件顯示，小蠔灣的用地位於大嶼山深水角徑西面，毗鄰北大嶼山廢物轉運站，面積約9300平方米，在興建骨灰安置所前必須先平整土地及做基礎設施工程。

目標4年內竣工

至於其他工程包括擴闊深水角徑一段現有路段，另會於欣澳道和翔東路設置停車處及行人路以作上落客。政府稱已完成交通影響評估研究，擬議骨灰安置所建成後，食環署和警方等相關部門會確保市民在春秋二祭掃墓時實施交通及人流管制措施，以便市民往返骨灰安置所設施。

政府計劃本立法會會期內諮詢立法會工務小組委員會，並向財務委員會申請撥款，撥款批准後隨即展開工程，目標是約4年內竣工。

文件稱，隨着本港人口增長和老化，死亡人數和火化宗數逐年遞增。根據最新人口數據預測，2040年死亡人數將增至7.5萬，較2020年實際死亡人數約5.06萬增近50%；政府預計未來20年（2021至2040年）累計火化宗數約120萬，因此市民對處理先人火化後骨灰的需求日趨殷切。