一手貨尾升24% 陳帆：或重推空置稅 本研社贊成 地產界：非好時機

立法會財委會昨召開特別會議，民建聯梁志祥說，截至去年底一手私人住宅「貨尾」增至逾萬伙，「如何令所謂的貨尾單位愈來愈少，起碼不會同落成量差不多」，又稱對政府早前撤回一手樓空置稅感奇怪，「市民好慘，後生仔點買樓」。

陳帆回應稱，政府非常關注一手樓空置情况，又說數據較以前豐富，已在更新不同空置單位的面積等數據，待掌握實際情况後，會作政策上的安排，「不排除就現况發展會重提（空置稅）亦唔出奇」。

1.23萬貨尾 36%細單位

據運房局回覆議員查詢稱，截至去年12月底已獲入伙紙而未售出的一手私樓「貨尾」共1.23萬伙，較2019年底9900伙增24.2%；所有「貨尾」中，以實用面積小於40平方米（430平方呎）的單位最多，有4400個，佔整體36%。

事實上，政府去年10月因應經濟情况及社會意見，決定擱置引入一手樓空置稅，陳帆在立法會動議撤回相關條例時稱，條例草案委員會就空置稅表達兩極意見，加上考慮到當時經濟情况，政府認為並非合適時機推動相關立法。

盧偉國：應拿出囤積證據

曾任《2019年差餉（修訂）條例草案》委員會成員的經民聯主席盧偉國稱，政府數字顯示過去3年一手私樓「貨尾」未有大幅增加，而每年發展商售出一定數量單位，看不到有囤積現象，若要重啟立法必須拿出囤積證據。被問到最近中央表示香港要解決房屋問題，盧說要務實處理，認為「夾硬逼發展商賣晒啲貨尾樓」，對問題幫助有限，政府應透過多管齊下方式開發土地，才是治本之法。

業界倡撤額印 增二手供應

萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文認為，現時不是重啟空置稅好時機，當時中止是因經濟情况及業界意見，而設立空置稅其中一個原因是希望發展商加快賣樓，減少貨尾囤積，現時經濟轉差及失業率高企，不認為現時推空置稅有助推低樓價及增加購買力。他反而希望可放寬或撤銷額印稅以增加二手供應量，亦可避免買家湧向一手樓，以及可協助有現金流壓力的業主套現或減輕負債。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，若重推一手樓空置稅，有可能令發展商拖慢建築或申請預售進度，影響實質供應量。張又稱，二手市場上的隱藏空置量，是更值得深思的問題。

按照政府原本提出的《2019年差餉（修訂）條例草案》，若私人住宅單位獲發佔用許可證後12個月未售出，或過去12個月內有超過6個月未租出，便需繳付「額外差餉」，即俗稱空置稅，金額為有關單位應課差餉租值的兩倍。政府曾稱法案目的是落實徵收額外差餉的建議，以鼓勵一手私人住宅單位盡早推出市場。