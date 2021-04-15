飲食業員工憂拒打針被炒 兩工會收逾百查詢

工會：倘打針現後遺 僱主或臨訴訟

對於有報道指有食肆僱員被僱主強迫接種疫苗，勞工處回覆稱，鼓勵僱主與僱員就有關安排磋商，並考慮個別僱員情况，以達成雙方均同意的安排，維持良好勞資關係。

推有薪疫苗假 僅一成半員工接種 餐飲集團：有無叫到全體公務員打？

稻苗學會主席、金記餐飲集團主席徐汶緯稱，上月中金記已推出接種疫苗享一天有薪假期，旗下逾800名全職員工至今僅約一成半有接種，可見員工打針意欲低，他反問「政府身為香港最大僱主，有無叫到全體公務員打針？我呢啲小商戶，點叫得到員工打針？」

飲食業職工總會主席林千國表示，近日接到近百個飲食業打工仔表達憂慮會被僱主要求打疫苗。他說部分從業員身體狀况不適宜接種疫苗，加上現時優先接種群組年齡下限是30歲，認為政府不適宜將打針與放寬社交距離措施綑綁。

職工盟總幹事蒙兆達亦稱，近日接到10多宗中式酒樓及酒店宴會部員工查詢，指僱主要求他們接種疫苗，憂拒絕接種會被解僱。蒙批評政府以接種疫苗作為放寬食肆社交距離措施，以及酒店、麻將館重開的條件，變相要脅業界強迫員工打針，形容是「層壓式威迫打針的卑劣手法」，另提醒僱主若威迫員工打針，一旦員工有後遺症，保險公司未必賠償，公司隨時面臨法律訴訟。

業界料母親節檔期生意增15%

對於「疫苗氣泡」首階段要求復業酒吧的員工及顧客接種至少一劑疫苗，香港持牌酒吧會所聯會會長梁立仁稱業界有一半從業員已接種最少一劑疫苗或已預約接種，惟擔心要求顧客接種疫苗，或令客量減少。

同𨋢同廁 業界批乾淨區多此一舉

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，第一階段「疫苗氣泡」要求食肆顧客用「安心出行」，每枱人數上限由4人增至6人，料母親節檔期業界生意額可升10%至15%。至於第二階段要求員工注射至少一劑疫苗，食肆為已打針顧客設Clean Zone，他說全港約1.6萬間食肆，當中六成至七成屬面積1000方呎以下的小店，無空間劃出Clean Zone。徐汶緯亦說，很多小型食肆無空間劃分Clean Zone，「即使分了區，但食客始終用同一個廁所、搭同一部𨋢，根本多此一舉」。黃家和要求政府取消對食肆於本月底前做到每小時換氣6次的要求，徐汶緯則希望當局設一個月寬限期。

食環署回覆，截至本周二（13日）接獲469宗有關餐飲處所換氣量及291宗已安裝空氣淨化設備的申報，餐飲處所若未能於本月底或以前完成就通風規定的登記，須申請延期，署方會根據個案情况作考慮。

（疫情第四波）