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航班熔斷收緊 一啟動停14日 外傭供應料不穩 中介：或加價兩成

【明報專訊】本港昨日新增5宗新型冠狀病毒確診，當中4宗屬輸入，半數帶N501Y。隨着帶有變種病毒株的輸入個案不斷增加，政府昨起收緊航班熔斷機制，7日內若有最少5人從同一國家抵港時確診、並帶N501Y變種病毒株，政府將禁止該國所有航班來港，為期14天。有外傭中介認為，近期不少抵港菲傭被驗出帶變種病毒，擔心會觸發熔斷機制，若新來港外傭減少，中介公司或會加價一成至兩成。

增5確診 兩巴國輸入帶變種株

屯門友愛邨愛暉樓第3座昨日新增一宗確診，是住在22樓的70歲老翁（第11611宗），他於4月8日被發現在家中離世，4月12日在富山公眾殮房抽取的樣本昨驗出陽性。這是昨日確診的唯一本地個案。愛暉樓第3座22樓之前已有兩人確診，分別住在2231室和2209室，最新確診的70歲已離世老翁住在其中一個確診者的相鄰單位，衛生署沒透露老翁所住單位號數。因應老翁死後確診，衛生署前晚將同層居民撤離，是愛暉樓第3座近日第三度撤離，衛生署昨表示，暫未發現該大廈有新個案。

此外，昨日確診兩宗巴基斯坦輸入個案，均驗出帶N501Y變種病毒株，其中一名26歲女子（第11610宗）在抵港時驗出確診。

政府前晚宣布收緊航班熔斷機制細節，當中引入針對變種病毒的措施。由昨日起，若7日內最少5人從同一國家抵港時確診、並帶N501Y變種病毒株，政府將禁止該國所有航班來港，為期14天。

香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心董事總經理張結民表示，近日部分新抵港菲傭被驗出帶變種病毒株，新機制下較容易觸發熔斷，擔心會影響新來港外傭供應。他說，若較少外傭來港，中介要依靠在港外傭轉工的生意，不排除要加中介費。

僱主會盼政府補貼中介

張結民說，現時僱主透過中介請在港外傭，中介費約9000至1.2萬元，或要加一成至兩成，要再觀察熔斷情况再決定。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，外傭中介在疫情下也受很大影響，盼政府提供補貼，若加中介費，或減少僱主透過中介請外傭的意欲，轉為透過朋友或網上聘請。

麗都花園第2座封區無確診

另外，政府前晚在荃灣麗都花園第2座封區，至昨日凌晨1時，約780名居民接受檢測，沒發現確診個案，但有6人未有接受強制檢測，當局向他們處定額罰款5000元及／或發出強制檢測令。

（疫情第四波）

相關字詞﹕變種病毒 輸入個案 外傭 封關 疫情第四波 新型冠狀病毒

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