兩婦打復必泰後流產 一懷胎逾5月 衛署：接種後驗出有孕 未證疫苗相關

衛生署昨公布兩宗接種BioNTech疫苗後流產的個案，涉及兩名同為32歲的女子。其中一人於4月8日到聖保祿醫院接種疫苗，觀察期間沒有不適紀錄，她在10日驗孕呈陽性，翌日、即接種後3天發現下體出血和下腹痛，並排出胎兒，同日到瑪麗醫院急症室求診，胎兒證實死亡，她至昨日情况穩定。醫管局評估胎兒重量，估計胎齡約23至24周。據醫管局資料，該女子未能提供清晰的妊娠資料；當局在事主流產翌日通報衛生署。

一宗醫局隔8天通報衛署

另一名女子於3月23日在彩虹道羽毛球中心接種BioNTech，觀察期間亦無不適紀錄，她在接種後兩天（3月25日）驗孕陽性，於31日、即接種後8天因下體出血，到伊利沙伯醫院求診，被診斷為流產，目前已出院。

衛生署指醫管局於4月8日、即事發後8天通報事件。被問到為何事隔多天才通報，伊利沙伯醫院回應稱，因病人病情關係，醫療團隊要較長時間安排檢查及測試，以確立病徵相關的診斷。

專家：孕婦接種應完成首3月產檢

美mRNA疫苗未見較高流產率

衛生署補充，本港2017至2019年間，每年約有3500至3900人次自然流產。中大婦產科學系教授潘昭頤表示，一般情况下，約有一至兩成孕婦會流產，當中早孕期流產較常見，美國現有逾3萬名孕婦接種mRNA疫苗，BioNTech和Moderna各佔一半，初步2000名孕婦數據顯示，流產率介乎一成至兩成，與背景發生率相若。

潘指出，若孕婦希望接種疫苗，應先完成首3個月產檢，排除唐氏綜合症等流產風險才接種。被問到女士接種前須否驗孕，她說部分驗孕棒於受孕後兩周內未必驗出陽性，經期是否準確亦因人而異，若不希望接種後懷孕，應確保安全性行為。

接種中心：無規定孕婦不能打

知有孕一般會拒絕

伊利沙伯體育館疫苗接種中心醫療隊負責人林哲玄說，本港無規定拒絕孕婦接種BioNTech，但鑑於本港疫情穩定，且新冠疫苗在孕婦身上缺乏安全數據，香港婦產科學院早前表示，暫不建議接種計劃涵蓋一般孕婦。林又說，如有孕婦到其中心要求接種疫苗，會被拒絕，除非她有特殊情况，例如要到高風險地區，並已諮詢其婦產科醫生獲評估為適合接種。

官涌體育館接種中心醫務總監郭寶賢稱，其中心負責接種科興，該疫苗不適宜孕婦或哺乳期婦女接種，人員會在接種前查詢女士有否懷孕，或有否懷孕可能，若當事人說沒有，醫護會安排接種。至於會否查詢最後經期，他說通常不會問，亦「問唔到咁多」，因部分人經期不規律，難以作準。

明報記者

（疫情第四波）

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