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2021年4月14日星期三
港聞二
稚女無援 生父繼母施虐謀殺罪成 繼外婆兩項虐兒罪成 專家證人籲勿再各家自掃門前雪
探員稱開埠以來最嚴重虐兒案 「點打得落手？」 兄交嫲嫲照顧 繼母親女送寄養家庭
學者促強制呈報懷疑虐兒 社署：需討論研究諮詢
疫下家長管教壓力增 萌打罵想法已響警號
源頭不明婦一家3染疫 兩人曾拜山 病發沒求診 張竹君：有爆「拜山群組」可能
劉宇隆：疫苗致死致中風說法不成立
獨居翁死後確診 愛暉樓一周三撤
療養醫院探訪 打針者須自購試劑測試
本地旅團免打針 上落旅巴須掃安心 業界：條件較可行 盼5月前復辦本地遊
以色列推「通行證」 打齊疫苗可入食肆酒店
指店舖細小 食肆：「乾淨區」無人會坐到
24人「打錯針」 政府設場地編號助區分
黑臉琵鷺來港跌7% 觀鳥會促避發展濕地緩衝區
涉濫用公職獲利420萬 衛署前顧問醫生控7罪
政府與營辦商研防止用消費券套現
海關檢盜版小學試題庫 拘5人
《禁蒙面法》生效日遊行 參考周庭案量刑 黃之鋒古思堯集結囚4及5月
檢防具等「戰略物品」 海關警拘8人
促公開催淚彈成分 許智峯「轉軚」被拒
向警宿擲汽油彈 六旬漢囚42月
控藐視立法會 黃碧雲尹兆堅10月再訊
尊子漫畫
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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稚女無援 生父繼母施虐謀殺罪成 繼外婆兩項虐兒罪成 專家證人籲勿再各家自掃門前雪
探員稱開埠以來最嚴重虐兒案 「點打得落手？」 兄交嫲嫲照顧 繼母親女送寄養家庭
學者促強制呈報懷疑虐兒 社署：需討論研究諮詢
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