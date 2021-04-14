向警宿擲汽油彈 六旬漢囚42月

官勸「化戾氣為祥和」

被告黃錦全（63歲）承認於去年3月23日在上水已婚警察宿舍外，用火損壞屬於高級警員7911的私家車；另同日在宿舍外的單車徑管有鹽酸及一把鋤頭。案情指被告在案發前曾用鐵線鎖上警宿鐵閘，被捕時警方在其單車上找到通渠水及鋤頭。

區院法官李慶年判刑時強調，香港為彈丸之地，人煙稠密，高樓密集，縱火屬嚴重罪行，必須判處較重及阻嚇刑罰；且案件發生在凌晨時分，居民可能已熟睡，被告行為會令警方家人終日惶恐，亦不能忽視汽油彈擲向車輛導致失火爆炸的危機。

李官稱，被告行為是對法治的直接衝擊，着他日後「與智者為伍，三思而後行，化戾氣為祥和才可享心中平安」，希望被告以過來人身分勸勉年輕人珍惜好年華，莫以青春作代價，「為了前途醒覺」，最終判被告3罪共入獄42個月，並稱被告已還押13個月，若行為良好只須坐牢多15個月便可刑滿出獄。

【案件編號：DCCC 587/20】