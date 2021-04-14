《禁蒙面法》生效日遊行 參考周庭案量刑 黃之鋒古思堯集結囚4及5月

第11次入獄 古：唔好可憐我

患有末期直腸癌的古思堯（74歲）早前因侮辱國旗案被判囚4個月，上周三刑滿出獄，昨在本案裁決後親自求情稱，面臨第11次入獄，強調「唔好可憐我、唔好同情我、唔好對我仁慈」。代表黃之鋒的大律師求情表示，案發當日是《禁蒙面法》生效日，遊行起初黃沒戴口罩，直至與外媒記者自拍時才戴上，及後更接受媒體訪問，所以他蒙面並無違反法例要旨，只是示威及公民抗命，並非想隱藏身分以逃避罪責。

黃另違《禁蒙面法》入獄10日

兩人同被控一項明知而參與一個未經批准集結罪，鄧官判刑時說，周庭6．21包圍警總案的量刑起點為監禁12個月；該案歷時逾15小時，人數超過9000，周庭主動及積極參與，並協助其他示威者，最終導致交通阻塞及建築物受損。

鄧官續說，相比周庭案的龐大規模，本案沒使用武力及破壞公物，但黃之鋒在本案屬標誌性人物，遊行期間接受傳媒訪問，而古作為帶領人物，手持直幡站在隊伍前方，最後收走直幡，故決定以監禁6個月為量刑起點，認罪的黃獲減刑至4個月，古經審訊被裁定罪成，被判囚5個月。至於黃另涉違反的《禁蒙面法》則被判入獄10日，兩項刑罰同期執行。

【案件編號：ESCC2097/20】

明報記者

（反修例風暴）