政府與營辦商研防止用消費券套現

財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲昨在立法會財委會特別會議表示，正與4間營辦商洽談如何杜絕市民套現消費券。民建聯葛珮帆質疑如何可防止市民與商戶合謀，透過退貨套現。王學玲回應稱會在保障消費者利益及防止故意套現下，與營辦商討論處理方法。她相信市場有競爭，不會有商戶抬價，反會多做推廣。至於消費券預留6億元作行政費用被質疑過高，王學玲強調只是粗略估計，會盡量壓低營辦商的服務費，盡量調配人手。她說新商戶如直接聯絡營辦商安裝電子支付工具，基本上不用支付費用。另外，食環署會積極研究會否重推資助公眾街市販戶安裝電子支付系統。

料訂機票及旅遊服務適用

王又稱，希望消費券適用範圍盡量廣泛，大原則是涵蓋本地零售、餐飲及服務業，如果是協助訂機票或其他旅遊項目的本地旅遊公司，她認為應包括在內。

體育、演藝、文化及出版界馬逢國質疑，演藝、文化及康體業主要依靠康文署轄下場地舉辦活動，但城市售票網不接受政府所選的4類電子支付，質疑消費券如何令業界受惠。王稱會與康文署商討能否增加其他電子支付平台，但要再研究可否短期內做到，馬斥責「等如幫唔到」。

至於消費券能否用於支付交通費，實政圓桌田北辰昨在電台節目表示，如市民選用八達通，八達通公司難分辨金額是來自消費券抑或是個人儲值，如增加限制，只會令程序過於複雜，若要平衡廣泛使用及方便性，一定要放寬限制。