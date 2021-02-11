涉濫用公職獲利420萬 衛署前顧問醫生控7罪

甘啟文現為中大名譽臨牀副教授

中大回應稱，甘啟文並非中大現職僱員。由於案件已進入司法程序，不會評論。

甘啟文案發時在衛生防護中心的公共衛生化驗服務處工作，負責管理由衛生署營運的「香港結核參比實驗室」（實驗室），實驗室被世衛評定為跨國參比實驗室，可對結核藥物做藥物敏感測試。甘啟文於1992年有份創立非牟利組織「香港微生物學醫生協會」（協會），該組織的銀行戶口由他獨自控制。

涉瞞衛署 用實驗室做生意

客戶包括世衛等

4項公職人員行為失當控罪在2005年9月至2013年1月間發生，其中一項控罪指甘啟文涉假稱協會等同衛生署，在未經衛生署批准下，與「日本國立感染症研究所」簽署服務協議，舉辦多個有關追蹤食物傳染病的活動，但沒向衛生署披露以協會戶口收取約128萬港元的資助。

另外兩項公職人員行為失當，甘啟文涉嫌向世衛假稱協會是實驗室的合作或工作伙伴，未經衛生署批准，與世衛簽署3份有關提供結核藥物敏感測試服務的協議，在沒向衛生署披露下，以協會戶口收取約50萬港元服務費。

餘下一項公職人員行為失當，甘啟文涉向總部設於瑞士的「創新診斷基金會」假稱協會等同實驗室，及獲實驗室許可，代其收取費用，在未經衛生署批准下與該基金會簽署兩份有關提供結核藥物敏感測試培訓及技術支援的諒解備忘錄，同樣沒向衛生署披露他以協會戶口收取逾186萬港元服務費。

涉公職人員失當 欺詐 用虛假文書

兩項欺詐控罪主要在甘啟文開始退休前、休假後發生，他涉於2012年4月至2014年3月，向世衛一名代表假稱協會是實驗室的工作伙伴，但實驗室沒獨立銀行戶口，意圖詐騙而誘使該代表簽訂另外3份有關培訓和結核藥物敏感測試的協議，並將約62萬港元轉帳至協會戶口。餘下一項使用虛假文書控罪則指甘啟文涉於1992年12月，使用一份虛假的本港銀行戶口申請表格，據報用以開設協會的銀行戶口。