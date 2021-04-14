黑臉琵鷺來港跌7% 觀鳥會促避發展濕地緩衝區

普查於1月15日至17日進行，覆蓋逾百個地點，當中有六成黑臉琵鷺於台灣過冬，達3132隻，按年增12.5%；日本及越南分別為570隻及82隻，分別按年升4.8%及36.7%；至於后海灣則錄得336隻，按年跌6.9%，過去7年間累計跌幅達15%。

觀鳥會：反映濕地環境質素下降

觀鳥會高級研究經理余日東表示，近年黑臉琵鷺總數上升值得高興，但在香港棲息的黑臉琵鷺數目持續下跌，反映后海灣濕地環境質素下降，令黑臉琵鷺不選擇前來過冬。

近年相繼有意見提出要發展后海灣濕地緩衝區，發展局亦正檢討濕地緩衝區的規劃指引。余日東表示，濕地緩衝區對保育濕地生態非常重要，如果濕地附近興建太多高樓大廈，亦會妨礙雀鳥飛行，促請政府要考慮發展濕地緩衝區對濕地保育帶來的影響，為濕地緩衝區把關，亦促請當局加強保護米埔至下白泥沿岸淺水區及泥灘，確保黑臉琵鷺及其他途經香港的候鳥，有安全及食物充足的過冬地方。