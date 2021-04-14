指店舖細小 食肆：「乾淨區」無人會坐到

有天后串燒餐廳店東表示，其餐廳主力做消夜生意，疫情下累計虧蝕百萬元，晚上10時後不能堂食，生意跌五成，很希望能延長堂食至凌晨2時。不過，他說客人未必肯用安心出行，現只有兩三成人用，也難檢查客人有否打針，餐廳面積不如連鎖店大，「只可以坐五成，仲要劃分乾淨區，其實無人會坐到，只可以坐兩個人？根本唔make sense」。他暫未決定是否跟隨疫苗氣泡路線圖，稱整個計劃不可行，「是無意義的選擇，呢個咁嘅條款，我可以點做？」

甜品店斥「離地」：

除非畀餐桌放街 才可設乾淨區

另一位於天后的甜品店，負責人鄧先生說該店進食區僅200呎，「除非食環（署）畀我放（餐桌）喺街，咁就可以clean zone啦」。他斥政府「離地」，「林鄭日日都在禮賓府有廚師煮飯，當然clean zone啦，但佢根本完全無諗過我哋做唔做到」。他說現時每個月虧蝕，即使他願去打針，但市民已慣10時後不外出，未必有太多人光顧。

（疫情第四波）