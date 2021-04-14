以色列推「通行證」 打齊疫苗可入食肆酒店

駐港領事：不打幾乎不能到室內場所

詩愛華昨透過視像出席香港醫院藥劑師學會記者會，她說以色列去年12月開始打針，至今六成人口打了首劑，逾五成人口已打兩劑。據世衛數據，以色列今年1月曾出現單日確診逾萬宗，4月12日有259宗確診，較1月最高峰時少97%。她表示，在以色列不打針者幾乎只能在室外活動，入食肆、酒店等都要出示綠色通行證，部分處所如健身室等，沒綠色通行證者要出示48小時內的陰性檢測證明。

崔俊明倡增配套照顧不能打針者

至於綠色通行證會否對沒打針者不公，詩愛華沒正面回應，稱因部分人不能打針，故他們身邊的人更應該打針，以達群體免疫。

崔俊明表示，認同政府推出疫苗氣泡，因本港疫苗接種率不高，但他建議要有配套照顧不能打針者，例如若一家五口中有4人已打針，應酌情容許其餘一人與家人一同到餐廳吃飯。

此外，新一批30萬劑德國Baxter廠房封裝的BioNTech疫苗昨運抵港，Baxter封裝疫苗累計有60萬劑抵港，政府4月5日恢復接種BioNTech，截至前日已用21.6萬劑。

（疫情第四波）