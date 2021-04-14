本地旅團免打針 上落旅巴須掃安心 業界：條件較可行 盼5月前復辦本地遊

明報記者

賀一誠：倘港清零14日 可商簡化通關

另外，澳門行政長官賀一誠昨午出席立法會答問大會時稱，相信恢復港澳兩地正常往來，將惠及澳門旅遊及手信業界，但前提是香港連續14日無新型冠狀病毒確診個案，才可進一步商討簡化兩地通關措施，「現時澳門已『清零』380日，但香港只『清零』幾日，幾日後又有個案」。

據了解，旅遊事務署代表在周一會上已不再堅持要團友接種疫苗或做檢測，改為要求團友安裝「安心出行」應用程式，上落車時掃描「安心出行」二維碼，而領隊、導遊、旅遊巴司機等接待旅客工作人員則須接種疫苗或持有出團前72小時內的有效陰性檢測證明。據悉，商經局周一亦與兩間郵輪公司代表會晤，提及研究要求參加郵輪遊的客人可否接種疫苗，惟郵輪公司亦認為難要求客人打針。

旅議會主席：從業員不抗拒打針

旅遊界議員姚思榮認為，政府今次開出條件比較可行，旅遊業亦正呼籲從業員按自己身體狀况積極考慮接種疫苗，盼5月1日勞動節或之前恢復30人一團的本地遊。旅遊業議會主席黃進達亦希望5月初可復辦本地遊，又稱「疫苗護照」將會是日後出門旅行的趨勢，故從業員普遍不抗拒接種疫苗。

（疫情第四波）