療養醫院探訪 打針者須自購試劑測試

【明報專訊】疫情逐漸受控，醫管局昨日公布轄下8間療養醫院下周三起恢復特別探訪安排。探訪者須持有72小時內的陰性核酸檢測結果，而完成接種疫苗者則須在探訪前24小時內自行購買及做新冠病毒抗原快速測試。呼吸系統科專科醫生梁子超擔心抗原測試產品在港不受監管，市民或難以選購到可靠產品，出現不準確的檢測結果；關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌稱購買抗原測試開支一個月需約500元，憂為基層病人家屬帶來額外負擔。
首先恢復特別探訪安排的8間療養醫院為舂磡角慈氏護養院、黃竹坑醫院、東華三院馮堯敬醫院、靈實醫院、香港佛教醫院、瑪嘉烈醫院荔景大樓、沙田慈氏護養院及博愛醫院田家炳護養院。每名病人可獲安排一名指定家屬，每周有一節1小時探訪時間。
醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲說，已完成疫苗接種的家屬須自行購買試劑預先在家中完成測試，並提供能同時顯示陰性測試結果、測試者樣貌的照片，以及帶同說明書向職員核實；如屬緊急探訪，家屬須在探訪後兩日內向醫院補交陰性檢測結果；探訪者須戴口罩、量體溫及填健康申報表。其他醫院將參考8間療養醫院的經驗，決定如何再開展其他醫院病房探訪。
梁子超憂市面測試產品質素
梁子超說，打疫苗後保護率介乎五成至九成，即使有一成感染風險，對於復康醫院和安老院來說都會帶來嚴重後果，故打疫苗者仍要檢測才能探訪。被問到抗原測試準確度，他說核酸檢測和抗原測試各有優劣，亦不會100%準確，即使後者稱準確率逾90%，該數據只是以陽性樣本在實驗室測試。他續稱，抗原測試套裝在港不受註冊制度規管，市民難以選擇可靠產品，建議政府或醫管局成立專家小組，檢視市面產品，並制訂敏感度合格的名單，供消費者參考。
衛生署回應稱，現無法例規管用作檢驗人體樣本作診斷、監察等的醫療儀器，提醒市民任何家用體外診斷產品測試結果都不能代替醫生診斷，只能作一般監察。
彭鴻昌：基層每月額外負擔增
彭鴻昌擔心會為基層病人家屬帶來額外負擔，因為抗原測試約百多元至200元一支，一個月要增加四五百元開支，負擔不小，而特首林鄭月娥昨亦提及或取消免費派樽檢測服務，且派樽檢測常被詬病結果出得太慢，或影響家屬探訪。他促政府要另開途徑讓病人家屬能免費檢測，又盼醫管局盡快安排其他急症醫院的探訪。