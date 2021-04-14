療養醫院探訪 打針者須自購試劑測試

首先恢復特別探訪安排的8間療養醫院為舂磡角慈氏護養院、黃竹坑醫院、東華三院馮堯敬醫院、靈實醫院、香港佛教醫院、瑪嘉烈醫院荔景大樓、沙田慈氏護養院及博愛醫院田家炳護養院。每名病人可獲安排一名指定家屬，每周有一節1小時探訪時間。

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲說，已完成疫苗接種的家屬須自行購買試劑預先在家中完成測試，並提供能同時顯示陰性測試結果、測試者樣貌的照片，以及帶同說明書向職員核實；如屬緊急探訪，家屬須在探訪後兩日內向醫院補交陰性檢測結果；探訪者須戴口罩、量體溫及填健康申報表。其他醫院將參考8間療養醫院的經驗，決定如何再開展其他醫院病房探訪。

梁子超憂市面測試產品質素

梁子超說，打疫苗後保護率介乎五成至九成，即使有一成感染風險，對於復康醫院和安老院來說都會帶來嚴重後果，故打疫苗者仍要檢測才能探訪。被問到抗原測試準確度，他說核酸檢測和抗原測試各有優劣，亦不會100%準確，即使後者稱準確率逾90%，該數據只是以陽性樣本在實驗室測試。他續稱，抗原測試套裝在港不受註冊制度規管，市民難以選擇可靠產品，建議政府或醫管局成立專家小組，檢視市面產品，並制訂敏感度合格的名單，供消費者參考。

衛生署回應稱，現無法例規管用作檢驗人體樣本作診斷、監察等的醫療儀器，提醒市民任何家用體外診斷產品測試結果都不能代替醫生診斷，只能作一般監察。

彭鴻昌：基層每月額外負擔增

彭鴻昌擔心會為基層病人家屬帶來額外負擔，因為抗原測試約百多元至200元一支，一個月要增加四五百元開支，負擔不小，而特首林鄭月娥昨亦提及或取消免費派樽檢測服務，且派樽檢測常被詬病結果出得太慢，或影響家屬探訪。他促政府要另開途徑讓病人家屬能免費檢測，又盼醫管局盡快安排其他急症醫院的探訪。

（疫情第四波）