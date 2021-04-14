劉宇隆：疫苗致死致中風說法不成立

疫苗預約數目近日新高

本港昨單日有5400人預約科興，是近20日以來新高，預約BioNTech亦創近10日新高至1.75萬人，預約BioNTech者高科興逾兩倍。本港累計有61.53萬人接種首針，佔人口9.4%，另逾30萬人打了第二針。前日共8名接種者要送院，包括出現疫苗敏感、左半身麻痺、臉出疹等。

劉宇隆昨在一個網上論壇公開醫管局和衛生署最新的接種新冠疫苗不良事件分析數據，指3月12日至4月8日間打針後出現不良事件的發生率，基本上遠低於背景發生率。每1萬名接種者有0.11人入院並死亡，遠低於每1萬名無接種者同期入院並死亡的4.43人，相差近40倍。此外，每1萬名接種者有0.70人急性中風，無接種者為1.84人，相差近1.6倍；每1萬名接種者有0.43人急性心肌梗塞，無接種者為0.86人，相差1倍。

數據：無打針者中風心肌梗塞比率更高

他又稱，無打針者發生死亡、中風、心肌梗塞等比率較接種者更高，反映疫苗會引致這些事件的說法不成立。至於為何接種者發生中風等比率低於背景，劉宇隆估計因本身健康的人更傾向打針。貝爾面癱方面，他說初步所見接種後發生率仍低於背景發生率。

至4月4日錄得15宗打疫苗後死亡事件，13人打科興，2人打BioNTech。劉宇隆引述數據稱科興接種者以60至69歲為主，BioNTech則主要40至49歲，兩者相差20歲，解釋了為何接種後死亡人數出現差距。

（疫情第四波）