源頭不明婦一家3染疫 兩人曾拜山 病發沒求診 張竹君：有爆「拜山群組」可能

明報記者

本港昨日增13宗確診，包括10宗輸入個案，其餘3宗本地個案是家人關係，最早病發個案被列源頭不明。另有少於5宗初步確診，為輸入個案。

3宗本地個案中，最早於4月4日病發的是一名55歲家庭主婦，她居於深井麗都花園2座。她在潛伏期和傳染期均曾到荃灣楊屋道街市外的攤檔買菜，3月28日與家人及一名朋友到荃新天地的「天．悠蔬食」用餐，4月3日與家人到曾嘴靈灰安置所，其後去屯門時代廣場的「Pastaholic」用膳，亦曾到該商場的玩具反斗城和Uniqlo。該主婦於拜山翌日（4日）開始咳嗽，但沒求醫。

曾到楊屋道街市外攤檔及曾嘴拜山

與主婦一同用膳、逛街及掃墓的34歲女子昨確診，她除了3日到曾嘴拜山，4日亦與另外8名家人到將軍澳華人永遠墳場掃墓，其後到一名親友的觀塘家中飲湯。她住尖沙嘴友聯大廈，3月底至4月初在主婦的麗都花園寓所居住，9日感到鼻子不適，翌日失去味覺。她在中環豐盛創建大廈上班，20多名同事要檢疫。

沒拜山親人亦中招 麗都花園二座強檢

同樣居於友聯大廈但沒拜山的38歲男子亦染疫。他4月5日感不適，間中到麗都花園和牛池灣嘉峰臺2座居住，在長沙灣道香港中心29樓上班，有同事須檢疫；他病發後曾與同事到長沙灣「最掂燒味」、億利工業中心「紅米」用餐。上述3人在4月10日一同到荃灣卓健醫療中心求診及檢測，但已是主婦和38歲男病發後的6天及5天。

張竹君說，患者到親友家中飲湯屬緊密聚會，出席者會被列密切接觸者，暫未見相關初步確診個案。但當局昨晚隨即圍封麗都花園第二座做強制檢測，目標今晨7時解封。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，部分市民或掉以輕心沒及時求診，他指繼發個案於社區活動，不排除導致傳播，籲有病徵者盡快求醫。

10宗輸入個案中8宗驗出變種病毒株N501Y，患者由巴基斯坦、印度、菲律賓及日本抵港。本港累計錄得210宗N501Y變種病毒。昨增一名留醫近9個月的77歲男患者死亡，累計208名確診者離世。

（疫情第四波）