疫下家長管教壓力增 萌打罵想法已響警號

黃翠玲說，疫情帶來前所未有的生活模式，有家長曾反映子女於疫情下比以往更易發脾氣，亦有家長曾致電表示被氣得想動手。她說，回望過去不少虐兒個案，均是由情緒牽動，引致家長對暴力麻木了，形容打罵的想法是一個「陷阱」，而打罵的管教方式更是一條「單程路」，「一開始打兩下手掌，先用手，接着就用工具」，倘有天真的動手，下次只會更加激烈，「（因為）覺得打手掌無用，但打罵從來都不是有效的管教方法」。

防虐兒會籲別到很暴力才求助

她又說，家長歇斯底里地罵子女，亦會為子女帶來看不到的傷害，起初或不為意，日積月累下或會影響子女日後的性格，建議家長自身若已有情緒波動及感到煩擾時，切勿處理子女的學業及管教事宜，「行開一會兒、喝杯水也好，總之顧好自己先」。她提醒家長如發現自己以往不易動怒、不易出手，現時管教子女時萌生動手打罵的想法，已是響起了警號，要盡早求助，「不要去到好暴力才求助」，悲劇若發生，為時已晚。