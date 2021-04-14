探員稱開埠以來最嚴重虐兒案 「點打得落手？」 兄交嫲嫲照顧 繼母親女送寄養家庭

X經年半心理評估 無長期創傷

據了解，哥哥X現時由嫲嫲照顧，生母會定期探望；繼母的親生女Y則由社署的寄養家庭照顧。由於X被打至臀部潰瘍，需留院20多日才痊癒，亦要接受長達一年半的心理評估。X事後不久仍會憶起虐打情况，現已走出陰霾，沒有長期的心理創傷。X早前連續作供兩日，社工曾擔心他的情緒受波動，幸好狀態穩定下來。

此外，小學班主任早前供稱發現X鼻樑和面部有傷，但憑直覺認為X「講大話」，和繼母所說的版本不同，最終沒有報警。據了解，X和Y案發時就讀同一間小學，事後均已轉校。

生父繼母繼外婆錄口供緘默 依賴環境證供證物

有份調查本案的警員稱，生父、繼母和繼外婆均在錄影會面不發一言，單位鄰居表示只聽到偶爾的打鬧聲，無人目擊虐打小孩一事，故本案關鍵在於環境證供和證物。庭上披露，重要證物包括沾有Z血漬的拖鞋，以及手柄有生父DNA、刀片有死者 DNA的剪刀。

手機發現虐待片段 保鮮紙裹下身如木乃伊

警：唔會令人睇得舒服

除了實體證物，警方亦從生父和繼母的手機發現超過1.8萬則短訊，據悉生父曾揚言Z「唔刷牙就無嘢食」，庭上公開的對話只是一小部分。警員透露，從兩父母的手機發現小兄妹疑似被虐待的片段，「條片唔會令人睇得舒服」，例如X疑似被保鮮紙包裹下半身，「成個木乃伊咁，喺地下碌來碌去」。另有片段顯示，Z向X重複大叫「阿哥做咩唔睬媽咪？」

據悉，警方一開始鎖定生父和繼母為施虐者，聽取X和Y的證供後，才發現繼外婆牽涉其中。手機信息顯示，繼母一名友人經常上門照顧小兄妹，警方一度打算起訴該友人，因證據不足打消念頭。