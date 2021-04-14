稚女無援 生父繼母施虐謀殺罪成 繼外婆兩項虐兒罪成 專家證人籲勿再各家自掃門前雪

3被告聞判冷靜今求情 還押下周判刑

3名被告聞判表現冷靜，繼母一直低頭不語。除了謀殺罪，生父和繼母在本案開審前，共同承認兩項殘暴對待兒童罪（見表），法官黃崇厚下令撤銷繼外婆的保釋，3名被告還押，案件押後至今早處理求情，下周二（20日）判刑。

根據控方案情及綜合庭上證供，小兄妹出生後，雖然生父生母及後離異，但小兄妹在嫲嫲照料下仍能愉快成長，幼稚園老師形容Z是愛笑的女孩。生父透過微信「附近的人」功能認識繼母，兩人結婚後，生父開始不讓小兄妹與生母見面，2017年8月帶同小兄妹搬入繼外婆的私樓單位，與繼母的親生女Y同住，更和嫲嫲斷絕聯絡。

女童幼園老師揭體罰

生父辦退學 校方無法跟進

小兄妹在事發5個月內常遭被告以藤條和拖鞋責打、被罰捱餓和捱冷，留下傷痕纍纍。但直至生父為Z召白車，無人曾報警或將小兄妹送院，繼外婆亦對小兄妹的遭遇袖手旁觀。庭上透露，幼稚園老師最早於2017年9月發現Z的手肘紅腫，曾嚴正警告繼母不可體罰。惟Z後期缺課多日，生父堅持要「在家教學」，同年12月為Z辦理退學，校方無法跟進下去。

兄遭班主任警告「唔好餓暈引人注意」

與此同時，就讀小學的X同遭虐打，被班主任留意到面部紅腫和走路一拐一拐。該校社工供稱，曾就X的傷勢向社署尋求意見，不過當時只看到X大腿有瘀痕，故向署方特別小組表示傷勢不嚴重。根據本報取得生父和繼母微信對話（見表），顯示X疑遭疑其班主任警告「唔好餓暈引人注意」，繼母亦因被罰捱餓的Z偷吃、倒瀉朱古力粉而怒不可遏。

死前一晚仍吃剩菜殘羹 「飛高高」撞天花板

X供稱和妹妹Z「日日曳就日日打」，在庭上透過視像系統作供時表現緊張，一度將紙巾放入口中。根據X和Y的說法，直至Z死前一晚，小兄妹仍被罰吃剩菜殘羹，父母更強迫Z玩「飛高高」和「扮超人」遊戲，意指凌空拋撞天花板和抓住四肢搖晃。

何栢良冀本案喚醒社會留意虐兒

法醫從Z身上發現133處新傷舊患，特別是左肩及右膝的大面積膿腫，整片皮膚無法癒合，導致細菌入侵，最終Z因併發敗血症。本案專家證人何栢良供稱，如果Z沒有遭虐待受傷就不會死亡。何在裁決後在facebook引用聖經箴言，「惡人終不得善報，惡人的燈也必熄滅」，寄望Z早日安息，亦希望本案喚醒社會留意虐兒事件， 大家勿再「各家自掃門前雪」。

另一專家證人、兒童傳染病科顧問醫生關日華在庭外表示，行醫多年未見過如此嚴重的虐兒案，正常人都有「hard feeling」，希望判決能向社會帶出正確信息，畢竟「父母與生俱來要惜小朋友」。

【案件編號：HCCC28/20】

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