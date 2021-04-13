【Emily】不滿官員「社會事件」形容反修例 何君堯轟鄭若驊唔用「黑暴」

鄭若驊無正面回應有關質疑，司法機構政務長梁悅賢回應時繼續用「社會事件」字眼。何君堯就進一步質疑，「如果我話新冠病毒係武漢肺炎，你會唔會接受？」，要求鄭若驊斬釘截鐵話畀19萬公務員聽，唔好再叫「社會事件」，「好哽耳」。

鄭：點叫佢，對法律工作冇變

鄭若驊就話，前年不同案件都可見有街頭暴力、暴動等，「你點叫佢，對我哋法律工作冇變」，又話2019年有合法、和平示威都唔奇，最重要係維護法治，按法律去做。翻查資料，教育局長楊潤雄上月底以「社會動亂」形容反修例；保安局近日發表2019年撲滅罪行委員會報告書，就用「黑暴」。

喺政制及內地事務一節，民建聯何俊賢問到種族歧視應否涵蓋更多範圍，以去年疫情初爆發、有店舖不招待內地人為例，形容係「人渣、不人道」行為，影響港人國際形象、「我都感覺我受到歧視」，問局長曾國衞如果日後有人宣誓時「辱華」，會否觸犯種族歧視條例。曾國衞話，正積極研究如何確保內地同胞來港不受不平等對待，修例係研究方向。