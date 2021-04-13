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2021年4月13日星期二
港聞二
4煞鐵槌毁大紀元印刷廠 發言人：非首次被砸 均無人被捕
記者未能閱分區會紀錄 防火委員：民處有備存
《鏗鏘集》YouTube 7800萬次觀看 李百全：今年重點製《世紀長征》
岑子杰保釋被拒 庭上喊港人加油
納米樓落成跌19% 學者指租值跌 料趨勢持續
公屋排水管檢查 運房局：大部分狀况良好
粉嶺收地建公營屋 何家園村民斥未諮詢
涉擅窺子呈分成績 教局主任不認罪 辯方稱工作上可接觸 上司指沒權限
女童虐殺案陪審團今續商議 官引導：倘認為父母有意重創 當裁謀殺
粉嶺6死九巴車禍 認罪車長求情：當時個人硬咗
疫下脫班率九巴6.9%新巴6.7% 同見多年最差
交通補貼月均耗2.25億 251萬人受惠
泄張栢芝幼子私隱案 控方申匿名令遭官質疑
違誓啟訴訟即停職 議員憂嚴重威脅 曾國衞：律政司有足夠理據才興訟
立選開支預算17億倍增 政府：因選民增及要做防疫
圖過8線軒尼詩道 八旬婦遭電車撞死
六旬聽障漢認警察宿舍綁閘掟燃彈
稱不可用定罪及撤控率揣測 鄭若驊否認政治檢控
Lunch哥涉藐視法庭 官：以精神問題抗辯未必成功
尊子漫畫
【Emily】不滿官員「社會事件」形容反修例 何君堯轟鄭若驊唔用「黑暴」
【Emily】不應只熟地區事務 CY籲民記「提升層次」
【Emily】中電E-Playground開幕 太陽能樹新派許願
【Emily】蔣麗芸倡港官「下鄉縣」 聶德權「同意」
【Emily】朱凱廸患飛蚊症 慎防「波餅 」 獄中練「撞牆功」 成功拉鬆筋
【Emily】懲教改認可清單 轉收新包裝M&M's
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【明報專訊】（請看附圖）
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