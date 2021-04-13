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Lunch哥涉藐視法庭 官：以精神問題抗辯未必成功

【明報專訊】外號「Lunch哥」（圖）的學生李國永涉於去年8月一宗死因聆訊期間，辱罵該聆訊的證人，他和一名65歲退休女保安早前被控藐視法庭，案件昨日在高等法院聆訊。65歲女保安表示認罪，「Lunch哥」則表示其法援申請被拒，將提出上訴，案件最終押後至8月2日再訊。法官在庭上提醒李父，稱案件非小事，又指以精神問題抗辯未必一定成功。

法庭早前就本案頒下匿名令，禁止公眾和傳媒披露涉案證人的姓名，或其他可讓人辨識其身分的材料。

父稱子有過度活躍及自閉

被告李國永（18歲）昨日表示，將就法援申請被拒的決定提出上訴，聆訊已排期6月24日審理。李父則表示，兒子患有過度活躍和自閉症，情緒易受波動，又稱自己曾多次觀看事發影片，事發過程少於5分鐘，卻「搞咁大件事」、「小事化大」。法官陳慶偉隨即反駁稱本案並非小事，「呢宗案差唔多係刑事審訊……轉介高等法院審理，不言而喻知道嚴重性喺邊」。

陳官指出，不少被告都會聲稱自己有精神問題，惟未必一定抗辯成功，又質疑李國永教育程度至中六，「如果過度活躍症嚴重，就唔會讀到中六，有番咁上下先中六」。陳官又稱，李國永的綽號為「Lunch哥」，「都幾出名」、「唔係嗰日只做一件事」，籲被告考慮會否聘請律師處理案件。

另一被告賴瑞英則稱不聘律師，並表明認罪，形容自己受網上假消息影響，一時衝動做錯。陳官最終將案同樣押後處理。

【案件編號：HCMP2254/20】

相關字詞﹕高等法院 匿名令 刑事藐視法庭 Lunch哥

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