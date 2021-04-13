港聞

港聞二

稱不可用定罪及撤控率揣測 鄭若驊否認政治檢控

【明報專訊】反修例風波中多人被捕，案件積壓，至今仍未全數處理，司法機構早前透露，各級法院已處理、正處理的案件共1752宗，當中近65%已結案，共236人獲撤控或無罪釋放。熱血公民鄭松泰昨日在立法會特別財委會上問及，「我不會問提控上是否政治檢控，但是否控方做得不足、致案件有人無罪釋放？」律政司長鄭若驊回覆時強調無「政治檢控」，不能以判罪率及釋放人數作此揣測，律政司會按合理定罪機會檢控，而法院須無合理疑點才可定罪。

容海恩質疑案件滯後致不公 鄭：蒐證可快可慢

警方於反修例事件拘捕逾1萬人，當中2521人已經或正進入司法程序。新民黨容海恩稱，市民擔心案件或延誤、滯後致司法不公，問當局有否措施加快審訊。鄭若驊稱，每宗案件蒐證「可快可慢」，案件調查時間有長有短，若是簡單案件，便可很快決定檢控。

民建聯葛珮帆質疑有裁判官被上級法院批評但仍可升職。司法機構政務長梁悅賢稱，法官升遷需經內部遴選，司法機構亦會公開招聘，強調有既定機制處理。

特首林鄭月娥於去年《施政報告》提及，對18歲以下、有悔意而非涉嚴重罪行的被捕人，警方願視情况考慮採警司警誡、簽保守行為等處理。鄭松泰會上引述網媒早前統計，僅22人獲警司警誡結案。鄭若驊說，一般而言代表律師應告知被捕者有此機會，警方會考慮被捕者年齡、案件嚴重性、是否自願認罪、有無悔意等因素處理。

（反修例風暴）

相關字詞﹕修例風波 鄭若驊 立法會議員 施政報告 民建聯 反修例風波 林鄭月娥

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