六旬聽障漢認警察宿舍綁閘掟燃彈

【明報專訊】左耳失聰的62歲退休男子於去年3月在上水已婚警察宿舍外，使用鐵線綑綁宿舍其中一道大閘後，再投擲3枚汽油彈到宿舍內，令一輛警員的私家車熏黑，隨後被捕，單車上被發現有通渠水及鋤頭。男子昨日在區域法院承認有意圖而縱火、管有腐蝕性物品、管有適合作非法用途的工具共3罪，還押至今天候判。辯方稱本案案情比在示威現場犯案輕微，遭法官批評說法無理。
被告黃錦全（63歲）承認於去年3月23日在上水已婚警察宿舍外，用火損壞屬於高級警員7911的私家車；另於同日在宿舍外的單車徑，管有鹽酸及一把鋤頭。
辯方求情時，被告獲立法會前議員邵家臻、九龍城區議員曾健超等人撰求情信，又引述被告及其家人求情信稱，被告從新聞中看到反修例運動警民衝突，情緒受困擾及感到有壓力，患上失眠，認為要保護年輕人，才犯下本案，而被告還押時已接受心理治療。
辯方求情稱案情較輕微
官駁無傷亡屬僥倖
辯方稱被告為防有人追他，才在一道大閘綑上鐵線，無阻礙所有逃生路線，亦確保無人後才犯案，案情比示威現場犯案輕微。法官李慶年聞言即反駁稱，本案無傷亡只屬僥倖，而汽油彈為難以控制的武器，質疑「佢係火嘅主人？佢可以控制火？」，批評「呢啲係道理定歪理」。
控方案情指出，案發當日凌晨1時許，警方在宿舍內外巡邏及埋伏。被告最終在附近被捕，並在警誡下說「唔掟都掟咗囉，我冇嘢好講」。事件中宿舍內一輛私家車遭熏黑，警員車主須付約5000元維修費。
【案件編號：DCCC587/20】
（反修例風暴）
相關字詞﹕區域法院 退休人士 管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪 管有腐蝕性物品 有意圖而縱火罪 汽油彈 已婚警察宿舍