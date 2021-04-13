港聞

港聞二

六旬聽障漢認警察宿舍綁閘掟燃彈

【明報專訊】左耳失聰的62歲退休男子於去年3月在上水已婚警察宿舍外，使用鐵線綑綁宿舍其中一道大閘後，再投擲3枚汽油彈到宿舍內，令一輛警員的私家車熏黑，隨後被捕，單車上被發現有通渠水及鋤頭。男子昨日在區域法院承認有意圖而縱火、管有腐蝕性物品、管有適合作非法用途的工具共3罪，還押至今天候判。辯方稱本案案情比在示威現場犯案輕微，遭法官批評說法無理。

被告黃錦全（63歲）承認於去年3月23日在上水已婚警察宿舍外，用火損壞屬於高級警員7911的私家車；另於同日在宿舍外的單車徑，管有鹽酸及一把鋤頭。

辯方求情時，被告獲立法會前議員邵家臻、九龍城區議員曾健超等人撰求情信，又引述被告及其家人求情信稱，被告從新聞中看到反修例運動警民衝突，情緒受困擾及感到有壓力，患上失眠，認為要保護年輕人，才犯下本案，而被告還押時已接受心理治療。

辯方求情稱案情較輕微

官駁無傷亡屬僥倖

辯方稱被告為防有人追他，才在一道大閘綑上鐵線，無阻礙所有逃生路線，亦確保無人後才犯案，案情比示威現場犯案輕微。法官李慶年聞言即反駁稱，本案無傷亡只屬僥倖，而汽油彈為難以控制的武器，質疑「佢係火嘅主人？佢可以控制火？」，批評「呢啲係道理定歪理」。

控方案情指出，案發當日凌晨1時許，警方在宿舍內外巡邏及埋伏。被告最終在附近被捕，並在警誡下說「唔掟都掟咗囉，我冇嘢好講」。事件中宿舍內一輛私家車遭熏黑，警員車主須付約5000元維修費。

【案件編號：DCCC587/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 退休人士 管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪 管有腐蝕性物品 有意圖而縱火罪 汽油彈 已婚警察宿舍

上 / 下一篇新聞

4煞鐵槌毁大紀元印刷廠 發言人：非首次被砸 均無人被捕
4煞鐵槌毁大紀元印刷廠 發言人：非首次被砸 均無人被捕
記者未能閱分區會紀錄 防火委員：民處有備存
記者未能閱分區會紀錄 防火委員：民處有備存
《鏗鏘集》YouTube 7800萬次觀看 李百全：今年重點製《世紀長征》
《鏗鏘集》YouTube 7800萬次觀看 李百全：今年重點製《世紀長征》
岑子杰保釋被拒 庭上喊港人加油
岑子杰保釋被拒 庭上喊港人加油
納米樓落成跌19% 學者指租值跌 料趨勢持續
納米樓落成跌19% 學者指租值跌 料趨勢持續
公屋排水管檢查 運房局：大部分狀况良好
公屋排水管檢查 運房局：大部分狀况良好
粉嶺收地建公營屋 何家園村民斥未諮詢
粉嶺收地建公營屋 何家園村民斥未諮詢
涉擅窺子呈分成績 教局主任不認罪 辯方稱工作上可接觸 上司指沒權限
涉擅窺子呈分成績 教局主任不認罪 辯方稱工作上可接觸 上司指沒權限
女童虐殺案陪審團今續商議 官引導：倘認為父母有意重創 當裁謀殺
女童虐殺案陪審團今續商議 官引導：倘認為父母有意重創 當裁謀殺
粉嶺6死九巴車禍 認罪車長求情：當時個人硬咗
粉嶺6死九巴車禍 認罪車長求情：當時個人硬咗
疫下脫班率九巴6.9%新巴6.7% 同見多年最差
疫下脫班率九巴6.9%新巴6.7% 同見多年最差
交通補貼月均耗2.25億 251萬人受惠
交通補貼月均耗2.25億 251萬人受惠
泄張栢芝幼子私隱案 控方申匿名令遭官質疑
泄張栢芝幼子私隱案 控方申匿名令遭官質疑
違誓啟訴訟即停職 議員憂嚴重威脅 曾國衞：律政司有足夠理據才興訟
違誓啟訴訟即停職 議員憂嚴重威脅 曾國衞：律政司有足夠理據才興訟
立選開支預算17億倍增 政府：因選民增及要做防疫
立選開支預算17億倍增 政府：因選民增及要做防疫
圖過8線軒尼詩道 八旬婦遭電車撞死
圖過8線軒尼詩道 八旬婦遭電車撞死
稱不可用定罪及撤控率揣測 鄭若驊否認政治檢控
稱不可用定罪及撤控率揣測 鄭若驊否認政治檢控
Lunch哥涉藐視法庭 官：以精神問題抗辯未必成功
Lunch哥涉藐視法庭 官：以精神問題抗辯未必成功
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】不滿官員「社會事件」形容反修例 何君堯轟鄭若驊唔用「黑暴」
【Emily】不滿官員「社會事件」形容反修例 何君堯轟鄭若驊唔用「黑暴」
【Emily】不應只熟地區事務 CY籲民記「提升層次」
【Emily】不應只熟地區事務 CY籲民記「提升層次」
【Emily】中電E-Playground開幕 太陽能樹新派許願
【Emily】中電E-Playground開幕 太陽能樹新派許願
【Emily】蔣麗芸倡港官「下鄉縣」 聶德權「同意」
【Emily】蔣麗芸倡港官「下鄉縣」 聶德權「同意」
【Emily】朱凱廸患飛蚊症 慎防「波餅 」 獄中練「撞牆功」 成功拉鬆筋
【Emily】朱凱廸患飛蚊症 慎防「波餅 」 獄中練「撞牆功」 成功拉鬆筋
【Emily】懲教改認可清單 轉收新包裝M&M's
【Emily】懲教改認可清單 轉收新包裝M&M's