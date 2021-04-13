六旬聽障漢認警察宿舍綁閘掟燃彈

被告黃錦全（63歲）承認於去年3月23日在上水已婚警察宿舍外，用火損壞屬於高級警員7911的私家車；另於同日在宿舍外的單車徑，管有鹽酸及一把鋤頭。

辯方求情時，被告獲立法會前議員邵家臻、九龍城區議員曾健超等人撰求情信，又引述被告及其家人求情信稱，被告從新聞中看到反修例運動警民衝突，情緒受困擾及感到有壓力，患上失眠，認為要保護年輕人，才犯下本案，而被告還押時已接受心理治療。

辯方求情稱案情較輕微

官駁無傷亡屬僥倖

辯方稱被告為防有人追他，才在一道大閘綑上鐵線，無阻礙所有逃生路線，亦確保無人後才犯案，案情比示威現場犯案輕微。法官李慶年聞言即反駁稱，本案無傷亡只屬僥倖，而汽油彈為難以控制的武器，質疑「佢係火嘅主人？佢可以控制火？」，批評「呢啲係道理定歪理」。

控方案情指出，案發當日凌晨1時許，警方在宿舍內外巡邏及埋伏。被告最終在附近被捕，並在警誡下說「唔掟都掟咗囉，我冇嘢好講」。事件中宿舍內一輛私家車遭熏黑，警員車主須付約5000元維修費。

【案件編號：DCCC587/20】

（反修例風暴）